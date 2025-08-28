Орбакайте обвинила свою мать Пугачёву в отмене концертов в России и хейте публики
Певица Кристина Орбакайте призналась, что не может вернуться в Россию с концертами из-за сложного отношения общества к её матери и отчиму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что артистка хотела бы выступать в России, однако избегает этого из-за негативной реакции публики. В прошлом году, когда Орбакайте приезжала в Россию, её атаковали хейтеры, что сильно повлияло на её решение.
Несмотря на то, что звезде до сих пор поступают выгодные предложения с двойным гонораром и гарантией конфиденциальности, она отказывается. Сейчас Орбакайте живёт в Майами и продолжает давать концерты за пределами России.
Напомним, что мать Орбакайте – Алла Пугачёва – регулярно негативно высказывается в адрес россиян, а её отчим – шоумен Максим Галкин* – признан в России иноагентом за поддержку Украины.
