Орбакайте обвинила свою мать Пугачёву в отмене концертов в России и хейте публики

28 августа 2025, 12:00

Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Кристина Орбакайте призналась, что не может вернуться в Россию с концертами из-за сложного отношения общества к её матери и отчиму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.