Хилькевич рассказала о кризисе в браке после рождения детей

28 августа 2025, 03:45

Анна Хилькевич (Фото Telegram: t.me/khilkevich_anna)

Актриса Анна Хилькевич призналась, что после рождения троих детей их брак с бизнесменом Артуром Мартиросяном пережил серьезный кризис, когда супруги почти перестали быть парой, сосредоточившись исключительно на родительских ролях.





В интервью изданию StarHit.ru Хилькевич объяснила, что пара настолько погрузилась в воспитание дочерей Арианны, Анны-Марии и Оливии, что практически перестала уделять внимание романтической составляющей отношений.





«Мы стали больше родителями, чем мужем и женой. Чуть не потеряли себя в родительстве как пару», — призналась актриса.