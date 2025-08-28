Хилькевич рассказала о кризисе в браке после рождения детей
Актриса Анна Хилькевич призналась, что после рождения троих детей их брак с бизнесменом Артуром Мартиросяном пережил серьезный кризис, когда супруги почти перестали быть парой, сосредоточившись исключительно на родительских ролях.
В интервью изданию StarHit.ru Хилькевич объяснила, что пара настолько погрузилась в воспитание дочерей Арианны, Анны-Марии и Оливии, что практически перестала уделять внимание романтической составляющей отношений.
«Мы стали больше родителями, чем мужем и женой. Чуть не потеряли себя в родительстве как пару», — призналась актриса.
Супруги осознали проблему лишь через 2-3 года, когда кризис достиг пика, но смогли преодолеть его через откровенные разговоры и работу над собой.
Артур Мартиросян подтвердил, что ключом к разрешению ситуации стало умение экологично обсуждать накопившиеся проблемы.
Он также отметил, что Хилькевич часто ревнует его к другим женщинам, хотя сам полностью доверяет супруге. Сейчас пара сохраняет брак уже 10 лет, совмещая родительские обязанности с романтическими отношениями.
Ранее Хилькевич сообщала о конфликте с няней младшей дочери из-за совместного сна с ребенком без предупреждения . Актриса продолжает активную карьеру, совмещая съемки с воспитанием троих детей.