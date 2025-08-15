15 августа 2025, 12:18

Нюша (Фото: Instagram*, @nyusha_nyusha)

В мае 2024 года певица Нюша (настоящее имя – Анна Шурочкина) рассталась с бизнесменом Игорем Сивовым. Состоит ли сейчас артистка в отношениях? Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Успехи в певческой карьере Нюши Развод Нюши с Игорем Сивовым Егор Крид и другие романы Нюши Возобновление карьеры Нюши после развода с Сивовым



Успехи в певческой карьере Нюши

Нюша (Фото: Instagram*, @nyusha_nyusha)



Развод Нюши с Игорем Сивовым

«Мне важно, чтобы отношения имели определённую яркость. Не нужно всё время жить как на вулкане, но всё равно должны быть эти чувства, которые тебя вдохновляют на определённое поведение», — сказала артистка.

Нюша с дочерью Серафимой-Симбой и сыном Саффроном (Фото: Instagram*, @nyusha_nyusha)



Егор Крид и другие романы Нюши

«За мной ухаживает не один человек. Но у меня сейчас нет отношений ни с кем. Мне кажется, я не готова к отношениям. Мне нужен ещё какой-то период, чтобы продолжить выстраивание отношений с самой собой», — призналась певица.

«Мы с Егором в нормальных отношениях, можем написать друг другу. <…> Мы солидарны в вопросе о том, как нужно вести себя с бывшими. Это, конечно, здорово, когда ты можешь остаться в хороших отношениях и у тебя нет никаких обид на человека», — сообщила Анна Шурочкина.

Возобновление карьеры Нюши после развода с Сивовым