Развод с Сивовым, роман с Кридом и эмиграция в Израиль: как складывается жизнь Нюши
В мае 2024 года певица Нюша (настоящее имя – Анна Шурочкина) рассталась с бизнесменом Игорем Сивовым. Состоит ли сейчас артистка в отношениях? Подробности – в материале «Радио 1».
Успехи в певческой карьере Нюши
Нюша ворвалась на музыкальный олимп в 2009 году с синглом «Вою на луну». В 2010-м певица выпустила трек «Не перебивай». За него артистку номинировали на премию телеканала МУЗ-ТВ (номинация «Прорыв года»). В том же году состоялась премьера одноименного дебютного альбома. Вышедшие ранее песни «Не перебивай» и «Выбирать чудо» оказались в числе самых прокручиваемых на радиостанциях.
В 2011 году Нюша выпустила треки «Выше» и «Больно». Тогда она была снова номинирована на премию МУЗ-ТВ сразу в двух категориях — «Лучшая певица» и «Лучший альбом».
Позже она вошла в двадцатку главных музыкальных событий года по российской версии журнала Billboard. Журнал «Афиша» назвал трек «Больно» одним из самых запоминающихся хитов двух последних десятилетий.
Развод Нюши с Игорем Сивовым
После семи лет совместной жизни Нюша официально развелась с Игорем Сивовым. Артистка отметила, что они расстались задолго до этого. Певица объяснила причину развода. По её словам, в браке с Сивовым у неё пропали чувства.
«Мне важно, чтобы отношения имели определённую яркость. Не нужно всё время жить как на вулкане, но всё равно должны быть эти чувства, которые тебя вдохновляют на определённое поведение», — сказала артистка.За полтора года до развода Нюша с Игорем условились о свободных отношениях. По словам Шурочкиной, этот период и привёл к окончательному расставанию.
Свадьба Нюши и Сивова состоялась на Мальдивах в 2017 году, позднее они зарегистрировали брак в Казани. У них двое общих детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. Как писало издание Super.ru, экс-супруги после развода договорились о месте жительства детей. По словам PR-директора Игоря Сивова Марии Редекоп, Серафима-Симба и Саффрон учатся в Дубае.
Егор Крид и другие романы Нюши
Сейчас Нюша не состоит в отношениях. В конце сентября 2024 года СМИ писали, что артистка находится на отдыхе вместе с ресторатором Эдуардом Стерликовым. Есть информация и о том, что их видели вместе на турнире по падел-теннису. Нюша тогда прокомментировала слухи о новом романе.
«За мной ухаживает не один человек. Но у меня сейчас нет отношений ни с кем. Мне кажется, я не готова к отношениям. Мне нужен ещё какой-то период, чтобы продолжить выстраивание отношений с самой собой», — призналась певица.Нюша также опровергла слухи о возобновлении отношений с бывшим возлюбленным — певцом Егором Кридом.
«Мы с Егором в нормальных отношениях, можем написать друг другу. <…> Мы солидарны в вопросе о том, как нужно вести себя с бывшими. Это, конечно, здорово, когда ты можешь остаться в хороших отношениях и у тебя нет никаких обид на человека», — сообщила Анна Шурочкина.
Возобновление карьеры Нюши после развода с Сивовым
В начале февраля 2022 года Нюша с семьёй переехала жить в ОАЭ. Певица пояснила, что такое решение было принято в связи с работой бывшего мужа Игоря Сивова.
В мае того же года артистка рассказала, что решила эмигрировать в Израиль, чтобы изучать актёрское мастерство. По данным KP.RU, после расставания с Сивовым певица вернулась в Москву и активно занялась восстановлением музыкальной карьеры.