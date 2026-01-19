Бывший бизнес-партнер Лерчек дал против нее показания в суде
Бывший бизнес-партнер блогеров Валерии (псевдоним — Лерчек) и Артема Чекалиных Роман Вишняк признал вину по делу о незаконном выводе средств за рубеж и дал против экс-супругов показания в суде. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По словам Вишняка, он разрабатывал сайт и приложения, а также открывал счета в ОАЭ для реализации фитнес-марафонов. Супруги же рекламировали предложение в своих соцсетях, оплата за них проходила через платежную систему, а расчеты велись в дирхамах.
Вишняк утверждает, что обсуждал с Чекалиным оплаченные марафоны в личных переписках. Тот, по его словам, знал о поступлении денег на расчетные счета нерезидента России в обход налоговой службы. Вишняк заявил, что Чекалин был организатором преступной деятельности, а его жена — ответственной за рекламную съемку.
Также суд отказал Лерчек в возврате изъятых драгоценностей. Блогерша, по словам ее адвоката Олега Бадма-Халгаева, хотела их продать, чтобы потратить вырученные деньги на содержание детей. В инстанции пояснили, что не могут решить их судьбу, так как они не являются вещественными доказательствами.
