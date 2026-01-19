Бывший бизнес-партнер Лерчек дал против нее показания в суде

19 января 2026, 18:33

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Бывший бизнес-партнер блогеров Валерии (псевдоним — Лерчек) и Артема Чекалиных Роман Вишняк признал вину по делу о незаконном выводе средств за рубеж и дал против экс-супругов показания в суде. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.