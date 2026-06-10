Бикович заявил о влиянии гражданства России на международную карьеру
Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что получение гражданства России повлияло на его международную карьеру. Об этом пишет ТАСС.
По словам артиста, он понимает, что российский паспорт помешал его работе за рубежом. При этом мужчина отметил, что не жалеет о своем решении и сделал бы тот же выбор снова. Актер объяснил свою позицию духовной связью с РФ. Он подчеркнул, что его отношения со страной выходят за рамки профессии.
Бикович добавил, что считает признание публики и коллег благословением. Он отметил, что любовь к России и верность принципам имеют ценность, если человек готов за них расплатиться.
Мужчина объясняет выбор актерской профессии желанием прожить разные судьбы, проверить себя на прочность и постоянно выходить за привычные рамки. Карьеру он начал в Сербии. Позже артист добился широкой известности и в России. В его послужном списке есть не только роли в кино и сериалах, но и продюсерские работы. Сегодня Бикович большую часть времени проводит на родине. При этом он регулярно приезжает в Россию и не скрывает, что со временем может обзавестись вторым домом в Москве.
Одной из главных премьер 2026 года должен стать фильм «Холоп-3». Центральные роли в картине исполнили Кристина Асмус и Павел Прилучный. Съемки прошли в России и Турции. По словам Милоша, в новой части история сосредоточена на перевоспитании всей семьи. Его герой Гриша при этом тоже продолжает меняться и взрослеть. Еще до выхода ленты актер выразил надежду, что триквел превзойдет успех первых двух частей.
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