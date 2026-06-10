Бикович заявил о влиянии гражданства России на международную карьеру

10 июня 2026, 08:41

Бикович: Получение гражданства РФ повлияло на международную карьеру

Милош Бикович (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что получение гражданства России повлияло на его международную карьеру. Об этом пишет ТАСС.