Пародист Пугачёвой уже больше года не может продать квартиру в сталинской высотке

10 июня 2026, 14:38

Александр Песков не может продать квартиру за 56 миллионов рублей

Фото: Istock / BrianAJackson

Главный пародист Аллы Пугачёвой — Александр Песков — пытается продать квартиру в одной из знаменитых сталинских высоток Москвы, однако покупатель на объект пока так и не нашёлся. Об этом сообщает Mash.