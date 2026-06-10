Пародист Пугачёвой уже больше года не может продать квартиру в сталинской высотке
Главный пародист Аллы Пугачёвой — Александр Песков — пытается продать квартиру в одной из знаменитых сталинских высоток Москвы, однако покупатель на объект пока так и не нашёлся. Об этом сообщает Mash.
Речь идёт о двухкомнатной квартире площадью 55 квадратных метров в высотке на Баррикадной. Недвижимость была выставлена на продажу весной 2025 года по цене около 56,6 млн рублей. С тех пор объявление неоднократно снималось и вновь появлялось с незначительными изменениями стоимости.
На объекте имеются ограничения и обременения. Некоторые источники предполагают, что это может быть связано с финансовыми обязательствами артиста.
При этом информации о задолженности перед налоговыми органами или нахождении Александр Песков в розыске нет. По одной из версий, решение о продаже недвижимости может быть связано со снижением количества заказов и выступлений. Сам артист ситуацию публично не комментировал.
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