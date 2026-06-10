Сергей Безруков остался без волос: актер предстал в неожиданном образе в новом комедийном фильме
В сети появился трейлер фильма «Не по-детски» с Сергеем Безруковым в главной роли. Пользователи тут же разгорелись шутками и сравнениями. Что же нас ждёт в начале осени?
По замыслу авторов, «Не по-детски» — это история о людях, чья внешне благополучная жизнь внезапно рушится, заставляя их пересмотреть привычные представления о счастье, семье и собственных выборах. Сюжет подан через юмор и человеческие истории, в которых герои проходят через внутренние изменения. Главный персонаж – телеведущий Марк Николаев, которого играет Безруков. После громкого скандала в прямом эфире он пытается восстановить репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, победившей в музыкальном шоу и ставшей причиной общественного резонанса. Но вместо привычного мира телевидения герой сталкивается с другой реальностью и постепенно меняется сам.
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