Сергей Безруков остался без волос: актер предстал в неожиданном образе в новом комедийном фильме

10 июня 2026, 13:00

Сергей Безруков снялся в комедии Анны Матисон «Не по-детски»

Сергей Безруков (фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

В сети появился трейлер фильма «Не по-детски» с Сергеем Безруковым в главной роли. Пользователи тут же разгорелись шутками и сравнениями. Что же нас ждёт в начале осени?