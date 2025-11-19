«Не может вложить душу»: SHAMAN заявил о главном недостатке нейросетей
Певец SHAMAN заявил, что нейросети не смогут заменить живых исполнителей
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в интервью kp.ru высказал мнение, что нейросети не смогут заменить живых исполнителей.
Дронов считает, что слушатели легко отличат композицию, которую создал искусственный интеллект, от песни настоящего артиста.
«Да, ИИ может делать достаточно симпатичные мелодии, аранжировку, видео. Но не может сделать самого главного — вложить душу. Всё-таки это машина. Нейросети никогда не заменят творческих людей», — заявил певец.Артист выразил надежду, что в мире наступит «расцвет естественного интеллекта». При этом он добавил, что ИИ может служить полезным инструментом для реализации различных проектов.
Певец привёл пример: его команда недавно сделала с помощью искусственного интеллекта ролик, где его детские фотографии сменяются современными. По словам Ярослава, результат получился очень удачным.