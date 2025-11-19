«Второй по популярности после Ким Чен Ына»: SHAMAN — о своём триумфе в КНДР

19 ноября 2025, 11:23

Певец SHAMAN назвал поездку в КНДР главным достижением года

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в интервью «Комсомольской правде» назвал поездку в КНДР и встречу с лидером страны Ким Чен Ыном главным событием 2025 года.





Артист выразил уверенность, что выступление российских исполнителей в Северной Корее стало прорывом. Он отметил, что концерт получился ярким и громким и напомнил рок-действо.

«Говорят, что я теперь в КНДР второй по популярности человек после товарища Ким Чен Ына», — заявил певец.

«А лучший певец не только года, но и двадцатилетия — это мой друг Григорий Лепс», — подчеркнул Ярослав.