Совместный проект Shaman и Надежды Бабкиной может появиться в 2026 году

21 ноября 2025, 07:13

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Известный певец и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) поделился планами совместной работы с народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Они собираются представить музыкальный проект уже в следующем году. Об этом пишет РИА Новости.





На вопрос о сотрудничестве с Надеждой Кадышевой и Татьяной Куртуковой мужчина ответил, что с ними не общается настолько тесно, чтобы обсуждать совместные песни.





«С Надеждой Бабкиной мы взахлеб общаемся, можем созвониться по-простому, как и с Пелагеей», — сказал Дронов.