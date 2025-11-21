Совместный проект Shaman и Надежды Бабкиной может появиться в 2026 году
Известный певец и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) поделился планами совместной работы с народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Они собираются представить музыкальный проект уже в следующем году. Об этом пишет РИА Новости.
На вопрос о сотрудничестве с Надеждой Кадышевой и Татьяной Куртуковой мужчина ответил, что с ними не общается настолько тесно, чтобы обсуждать совместные песни.
«С Надеждой Бабкиной мы взахлеб общаемся, можем созвониться по-простому, как и с Пелагеей», — сказал Дронов.
Он добавил, что в творчестве важно, чтобы соединялись не просто интересные люди, но и чтобы вне сцены они хорошо общались, получали удовольствие от взаимодействия друг с другом. Таким образом, формируется не только творческая, но и человеческая коллаборация.
