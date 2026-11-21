«SHAMAN на сцене — всегда свободен»: скандал с Пугачёвой, развод в Год семьи и слухи о разрыве с Мизулиной. Ярославу Дронову 35 лет
Российского исполнителя SHAMAN по праву считают самым патриотичным певцом в России. Его хиты «Я – русский!» и «Встанем» побили рекорды по прослушиваниям на различных площадках. Два развода и молниеносный роман с Екатериной Мизулиной, маленькая дочь, о которой артист практически не говорит, скандал с Аллой Пугачёвой и хейт за рубежом. О жизни Ярослава Дронова, которому 22 ноября исполнится 34 года, – в материале «Радио 1».
Биография SHAMANЯрослав Дронов (настоящее имя артиста) появился на свет 22 ноября 1991 года в городе Новомосковске Тульской области. Рос будущий певец в творческой среде: его отец был профессиональным музыкантом и гитаристом, поэтому дома постоянно звучали джазовые, роковые и блюзовые композиции. Мама хорошо пела и формировала музыкальный вкус сына.
В четырёхлетнем возрасте родители заметили стремление Ярослава петь и отвели его в вокально-эстрадный ансамбль «Ассорти». С этого момента начались первые серьёзные выступления: мальчик выходил на большую сцену, участвовал в гастролях и конкурсах. В составе коллектива он стал лауреатом множества областных, российских и международных соревнований, неоднократно завоёвывая первые места и Гран-при.
Помимо занятий в ансамбле, Ярослав рано начал приобретать сценический опыт. Уже с 15 лет он выступал в ресторанах, продолжал участвовать в фестивалях и конкурсах, расширяя репертуар и оттачивая мастерство.
Помимо вокала, Дронов развивал и инструментальные навыки: он играет на гитаре, фортепиано, ударных, гармошке, балалайке и перкуссии.
В детстве Дронов окончил музыкальную школу по классу народного пения, а затем поступил в Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки, где выбрал специальность «руководитель народного хора».
Получив диплом, он решил продолжить профессиональное образование и поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных на факультет эстрадно-джазового вокала. Переезд в Москву и обучение в «Гнесинке» стали судьбоносным шагом и определили дальнейшее развитие его музыкальной карьеры.
Начало карьеры: участие в телешоу
Проект «Фактор А»
Спустя всего месяц после поступления в РАМ имени Гнесиных преподаватель по вокалу Раиса Саед-Шах предложила Дронову попробовать силы в телепроекте «Фактор А» на канале «Россия-1». Хотя сам он относился к этой идее скептически, по настоянию педагога всё же подал заявку.
В 2013 году артист прошёл в третий сезон шоу, где на отборочном этапе исполнил композицию Валерия Леонтьева «Дельтаплан» и получил одобрение жюри.
По итогам проекта Дронов занял третье место и стал обладателем специальной награды Аллы Пугачёвой – «Золотая звезда Аллы».
Однако на проекте у него случился скандал с певицей, чью награду он в результате получил. Поговаривают, что Пугачёва изначально не хотела брать начинающего исполнителя в проект. Когда же он все-таки попал туда – она настояла на его исключении в самом финале. Но артисту, благодаря его таланту, всё же удалось дойти до конца и одержать победу.
Работа в кавер-группе «Час пик»
В конце 2013 года Ярослав познакомился с участниками московской кавер-группы «Час пик» и вскоре стал её вокалистом. Коллектив активно выступал на площадках по всей России. Из творчества того периода в открытом доступе сохранилась лишь авторская песня Дронова «На восток», написанная в 2015 году.
Участие в шоу «Голос»
В 2014 году, во время одного из сборов группы, музыканты предложили Ярославу подать заявку на третий сезон шоу «Голос» на «Первом канале». Он принял предложение и успел зарегистрироваться буквально в последний момент.
На слепом прослушивании Дронов исполнил композицию Rozhden «Знаешь, моя душа рваная», и к нему одновременно повернулись Дима Билан и Пелагея. В качестве наставника он выбрал певицу.
Для Ярослава участие в проекте было прежде всего шансом привлечь внимание к коллективу «Час пик» и расширить его аудиторию. Он рассчитывал продержаться на проекте хотя бы несколько эфиров, но в итоге дошёл до финала и занял второе место.
«Решение пойти на «Голос» не совсем только мое. Ребята-коллеги говорили: «Почему бы тебе не попробовать?». Я отвечал, что не в моей традиции путешествовать по телепроектам. Но одногруппники всё же уломали меня, хотя я не был уверен в своих силах», – рассказывал позже певец.После завершения шоу Дронов продолжил гастрольную деятельность вместе с коллективом, посетив множество городов России. Спустя некоторое время, в 2017 году, он решил сосредоточиться на сольном творчестве. Именно тогда появилось сценическое имя SHAMAN.
Как появился псевдоним SHAMAN?С 2020 года Ярослав Дронов окончательно начал выступать под сценическим именем SHAMAN. В этот же период артист кардинально обновил свой внешний облик – сменил стиль одежды и стал носить белые дреды, что стало одной из самых узнаваемых черт его образа.
В интервью «Газете.Ru» он рассказывал, что прозвище «Шаман» впервые появилось в комментариях поклонников и постепенно превратилось в его публичный псевдоним. При этом сценическое имя помогло ему чётче отделить личность артиста от реальной жизни.
«Псевдоним SHAMAN мне дали поклонники – они постоянно меня так называли в комментариях. К тому же это помогает разделить сценическую и реальную жизнь: посмотреть на себя со стороны и улучшить своего персонажа. Это важно, потому что я в одиночку занимаюсь всей творческой частью проекта», – отмечал музыкант.Он подчёркивал, что его сценическая личность и реальный Ярослав – два разных амплуа.
«Он – лучшая часть меня, мой супергерой и сила, пробуждающаяся на сцене. SHAMAN сметает этой энергетикой всё на своём пути», – объяснял артист.Однако в 2023 году певец вновь изменил имидж. Поводом стала критика со стороны части аудитории, считавшей, что прежний внешний облик – в частности, обтягивающие кожаные брюки и вызывающая причёска – не соответствует образу «народного исполнителя», поющего патриотические песни.
Сольная карьера и внезапная популярностьНастоящая популярность пришла к Дронову благодаря интернету. Ещё в 2018 году его кавер на «Танцы на стёклах» собрал десятки миллионов просмотров на YouTube, а к 2024 году – более 70 миллионов.
Параллельно певец начал выпускать собственные песни. В 2021 году он представил авторский трек «Улетай», который стал хитом в TikTok и привёл к стремительному росту аудитории – за полгода количество подписчиков увеличилось примерно на 1,5 миллиона.
В 2021 году вокальным талантом Ярослава заинтересовался продюсер Виктор Дробыш. Он предложил молодому артисту сотрудничество, и в ноябре стороны подписали агентский контракт. С февраля 2022 года началось активное продвижение SHAMAN.
При этом Дронов сохранил творческую независимость: сам писал тексты, музыку, аранжировки, создавал концертные программы. Все права на песни принадлежали исключительно ему.
В сентябре 2022 года сотрудничество с Дробышем завершилось — SHAMAN открыл собственный продюсерский центр и взял на себя полный контроль над творчеством.
Несколько треков, вышедших в период совместной работы — «Ты моя», «Теряем мы любовь», «До самого неба» — вошли в российские чарты и стали одними из первых узнаваемых хитов исполнителя.
Ключевым моментом в карьере SHAMAN стал выход песни «Встанем». Артист написал её в январе 2022 года, а премьера состоялась 23 февраля в эфире «Вестей недели». Песня, посвящённая Великой Отечественной войне, быстро стала всероссийским хитом и фактически предопределила дальнейшую творческую линию артиста.
«За 15 лет я написал 200 песен, и “Встанем” – первая именно такой тематики… Пришло в голову слово “встанем” – и я понял, что из этого может получиться мощная песня», – вспоминал Дронов.Следом вышла композиция «Я русский». Клип собрал миллион просмотров за первые сутки, а в ноябре 2022 года, в День народного единства, более 10 тысяч человек по всей стране записали собственные версии этой песни – их фрагменты вошли в официальный общий клип.
Другие патриотические треки – «Исповедь», «Мы», «Моя Россия» – укрепили статус артиста как одного из самых узнаваемых исполнителей страны. Первый большой сольный концерт SHAMAN провёл 3 марта 2022 года в Москве. После этого артист отправился в масштабный гастрольный тур по городам России.
В День Государственного флага 22 августа 2022 года он исполнил гимн России в Ялте – это исполнение вошло в музыкальные тренды YouTube. В октябре того же года он создал саундтрек для шоу «Вызов» на ТНТ.
В начале 2023 года певец представил песню «Исповедь» и клип, где остриг свои знаменитые дреды. Ролик собрал более миллиона просмотров за сутки. Следующий клип — «Моя Россия» — артист снял в родном Новомосковске при участии своей семьи. В августе 2023 года на фестивале «Таврида.АРТ» SHAMAN исполнил главную роль князя Владимира в этноопере Игоря Матвиенко.
2024 год стал особенным для SHAMAN. Артист стал голосом выставки-форума «Россия» на ВДНХ, выступал как доверенное лицо Владимира Путина на выборах и выпустил клип «Реквием 22.03.24» о трагедии в «Крокус Сити Холле», передав доход с него пострадавшим.
Общественная позиция и санкцииПосле выхода патриотических треков SHAMAN стал постоянным участником государственных мероприятий, в том числе концертов в поддержку присоединения новых территорий, поездок на Донбасс, выступлений в Луганске, Мариуполе и Геническе.
С 2023 года певец стал фигурировать в санкционных списках разных стран: Латвии, Канады, Украины, Австралии и Евросоюза. Летом 2024 года YouTube заблокировал канал артиста после включения его в санкционный список ЕС.
«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я – РУССКИЙ», – отреагировал тогда исполнитель.
В 2025 году Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинения, сообщив, что его «подозревают в публичной поддержке действий России» и «прославлении лиц, участвующих в военных действиях против Украины».
С августа 2025 года Дронов также числится в базе украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для этого стали выступления в Крыму и на Донбассе.
Личная жизнь Ярослава ДроноваЯрослав Дронов был женат дважды. Его первой супругой стала преподаватель музыкальной школы Марина Рощупкина, которая была старше артиста на шесть лет. Они познакомились в Новомосковске в 2007 году, вскоре начали встречаться, а спустя полтора года съехались. В 2012 году пара официально оформила отношения.
В 2014 году у супругов родилась дочь Варвара. Пока Ярослав строил карьеру в Москве, Марина с ребёнком продолжали жить в Новомосковске. Постепенная разобщённость и сложности с переездом в столицу привели к кризису в отношениях. По словам Дронова, жена так и не смогла адаптироваться к новой жизни, а ему было тяжело без семьи. В 2016 году они развелись.
Второй раз артист женился в 2017 году. Его избранницей стала Елена Мартынова, которая старше Ярослава на 14 лет. Она окончила МГУ, затем получала образование за рубежом, а с 2018 года занимает должность заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям и продвижению в компании «МегаФон». 26 сентября 2024 года, в Год Семьи, артист объявил о разводе, добавив, что они с Еленой остались в дружеских отношениях и не имеют друг к другу претензий.
9 марта 2025 года во время сольного концерта в «Live Арене» Дронов сообщил о романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая старше его на семь лет. Их отношения развивались стремительно, и уже 5 ноября пара официально заключила брак в ЗАГСе Донецка.
Слухи о разводе с МизулинойОсень 2026 года выдалась для пары нервной. В начале октября SHAMAN выпустил песню и клип «Прощай, моя любовь», в тексте которой поклонники немедленно усмотрели намёк на разрыв с Мизулиной.
«Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым. Но сердце еще долго не принимает то, с чем смирился разум», — написал артист в своём телеграм-канале, подогрев слухи ещё сильнее.Ситуацию усугубил отказ Дронова от подарка супруги на 35-летие: Екатерина хотела подарить ему лабрадора, но певец решил, что из-за гастролей не сможет уделять собаке достаточно времени. Впрочем, сама Мизулина отреагировала на домыслы с иронией, заявив, что подобные сплетни появляются «раз в две-три недели», а SHAMAN в ответ на вопросы о разводе отшутился:
«Чтобы хоть как-то не разочаровывать своих поклонников, скажу, что я женатый человек. Но Shaman на сцене — всегда свободен».
Как сейчас живет артистНесмотря на турбулентность в личной жизни и постоянное информационное давление, Ярослав Дронов продолжает активную творческую деятельность. В 2025 году он представил страну на международном конкурсе «Интервидение», а его дискография пополнилась треками «Бывшие», «Гуляй, Россия!» и «Прямо по сердцу».
SHAMAN с Екатериной Мизулиной, судя по их собственным комментариям, продолжает жить вместе, хотя и предпочитает не афишировать каждую деталь быта. Они появляются на светских мероприятиях, шутят над слухами и, кажется, научились извлекать выгоду из повышенного внимания к своей персоне.
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