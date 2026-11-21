Одна шляпа на двоих: Карди Би и Анна Седокова выбрали похожие образы
Американская рэперша Карди Би невольно повторила один из образов Анны Седоковой и показала его в соцсетях. На благотворительном вечере в США артистка появилась в белом наряде и необычной шляпе, напоминающей облако. Похожий головной убор ранее выбрала и бывшая солистка группы «ВИА Гра». При этом наряд Карди Би оказался более сдержанным и менее откровенным.
Седокова продемонстрировала свой вариант образа в конце октября, когда устроила фотосессию. На чёрно-белых снимках 43-летняя певица позировала на полу студии в нижнем белье и шляпе в форме облака. Публикация вызвала восторженную реакцию подписчиков: поклонники осыпали артистку комплиментами и отметили, что она выглядит эффектно.
Между тем 33-летняя Карди Би недавно обсуждала с поклонниками свою внешность. Во время прямого эфира в личном блоге рэперша подтвердила, что перенесла операцию по уменьшению ягодиц. Она заявила, что процедура уже позади, и дала понять, что не собирается прибегать к новым хирургическим вмешательствам.
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