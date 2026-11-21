21 ноября 2026, 17:20

Карди Би повторила необычный образ Анны Седоковой с шляпой-облаком

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Американская рэперша Карди Би невольно повторила один из образов Анны Седоковой и показала его в соцсетях. На благотворительном вечере в США артистка появилась в белом наряде и необычной шляпе, напоминающей облако. Похожий головной убор ранее выбрала и бывшая солистка группы «ВИА Гра». При этом наряд Карди Би оказался более сдержанным и менее откровенным.