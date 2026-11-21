Баня, беседка и мангалы стали поводом для иска к Ларисе Гузеевой на 15 млн рублей
Телеведущая Лариса Гузеева оказалась в центре земельного конфликта в элитном московском поселке. Строительная компания, которая приобрела соседний участок, заявила, что часть принадлежащей ей территории оказалась за забором Гузеевой и других соседей. Об этом сообщает Mash.
По мнению застройщика, на спорной земле расположились баня, беседка и мангальная зона, которыми пользовались владельцы соседних участков. Компания потребовала освободить территорию, а также выплатить 15 миллионов рублей за незаконное пользование землей.
Однако в ходе разбирательства выяснилось, что Гузеева оформила помещение площадью почти 190 квадратных метров еще в 2003 году. Этот факт стал одним из обстоятельств, которые учитывались при рассмотрении спора.
В итоге суд не обнаружил оснований считать, что телеведущая самовольно захватила чужую землю. Требование снести расположенные на участке постройки также не удовлетворили. Так, добиться взыскания 15 миллионов рублей и демонтажа бани с мангальной зоной застройщику не удалось.
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