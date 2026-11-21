21 ноября 2026, 13:02

Гузееву пытались обязать снести баню и мангальную зону из-за земельного спора

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева оказалась в центре земельного конфликта в элитном московском поселке. Строительная компания, которая приобрела соседний участок, заявила, что часть принадлежащей ей территории оказалась за забором Гузеевой и других соседей. Об этом сообщает Mash.