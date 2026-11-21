21 ноября 2026, 14:59

Чинарев появился на премьере с новой избранницей — она младше актера на 15 лет

Павел Чинарев (Фото: Instagram* / @pashachinaryov)

Актер Павел Чинарев, предположительно, закрутил новый роман с девушкой, которая младше него на 15 лет. На премьере сериала «Тайный город» 40-летний артист появился не с супругой Аленой Бондарчук, а в компании эффектной брюнетки. Пара держалась за руки и не скрывала нежных чувств друг к другу.