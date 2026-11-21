Роман на фоне семейных перемен: Павла Чинарева заметили с новой 25-летней брюнеткой
Актер Павел Чинарев, предположительно, закрутил новый роман с девушкой, которая младше него на 15 лет. На премьере сериала «Тайный город» 40-летний артист появился не с супругой Аленой Бондарчук, а в компании эффектной брюнетки. Пара держалась за руки и не скрывала нежных чувств друг к другу.
Как выяснил «СтарХит», новой избранницей Чинарева стала 25-летняя Владислава Завадина. Судя по активности актера в социальных сетях, их общение началось не вчера: еще в январе Павел оставлял под фотографиями девушки романтичные комментарии и называл ее «самой красивой девушкой во Вселенной».
При этом официальной информации о разводе Чинарева и Алены Бондарчук пока нет. Супруги воспитывают десятилетнего сына, однако ни Павел, ни Алена не стали обсуждать возможные перемены в личной жизни.
Появление актера на публике с Владиславой вызвало вопросы о его семейном статусе, но сами участники этой истории пока предпочитают не давать комментариев.
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