«Развода у нас ещё не было»: Почему Маша Распутина спустя 23 года не стала женой Виктора Захарова, а остаётся любовницей?

15 июля 2025, 12:29

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная российская певица Маша Распутина на протяжении многих лет ассоциировалась с образом замужней дамы. Однако недавнее признание 61-летней артистки шокировало многих: оказывается, за фасадом успешной карьеры и семейного счастья скрывается нечто иное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сожительница или любовница Духовный брак или самообман? Почему мужчина не разводится? Звёздные пары в похожих ситуациях Российское законодательство Сложная ситуация

Сожительница или любовница

«Я настаивала, но он говорит: "Пока нет возможности"», — поделилась Маша.

Духовный брак или самообман?

Фото: iStock/Vera Tikhonova



Почему мужчина не разводится?

«Никакого официального развода у нас ещё не было. Суд ещё не закончился», — сказал он журналистам.

Фото: iStock/sabthai



Звёздные пары в похожих ситуациях

Российское законодательство

Фото: iStock/Alexander Sikov



Сложная ситуация