«Развода у нас ещё не было»: Почему Маша Распутина спустя 23 года не стала женой Виктора Захарова, а остаётся любовницей?
Известная российская певица Маша Распутина на протяжении многих лет ассоциировалась с образом замужней дамы. Однако недавнее признание 61-летней артистки шокировало многих: оказывается, за фасадом успешной карьеры и семейного счастья скрывается нечто иное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Сожительница или любовницаНедавнее признание российской певицы Маши Распутиной шокировало её поклонников и вызвало бурные обсуждения в обществе. В эфире одной из программ артистка рассказала, что на протяжении 23 лет была в гражданском союзе с бизнесменом Виктором Захаровым, который, как оказалось, всё это время состоял в официальном браке с другой женщиной — Еленой Захаровой, матерью его старших детей.
Маша и Виктор воспитывают общую дочь Марию и казались образцовой семьей, живя в роскошном доме и наслаждаясь совместной жизнью. Однако за этой идиллией скрывалась непростая правда: на официальном уровне их отношения не имели юридического статуса. Ведущая программы, произнеся слова, что Распутина была «гражданской женой» Захарова, вызвала мгновенную тишину в студии.
«Я настаивала, но он говорит: "Пока нет возможности"», — поделилась Маша.
Духовный брак или самообман?В 1999 году Маша Распутина и Виктор Захаров приняли решение обвенчаться в церкви, что, казалось бы, придаёт их отношениям особый духовный статус. Однако, несмотря на это, юридически их союз остаётся неоформленным. Согласно российскому законодательству, только брак, зарегистрированный в ЗАГСе, имеет юридическую силу. Всё остальное — лишь сожительство, как бы романтично это ни звучало. Интригующую ноту в эту историю добавляет законная жена Виктора — Елена Захарова. Она утверждает, что венчание между её мужем и певицей было не более чем «купленным браком». Хотя подтвердить или опровергнуть эти слова сложно.
Почему мужчина не разводится?Мужчина тянет с разводом уже 23 года, в основном из-за имущественных споров. Его законная жена, Елена Захарова, претендует на дом в Подмосковье, где жила семья Маши Распутиной, а Виктор не хочет делить имущество. Также сообщается, что он помогал Елене в период её алкогольной зависимости, опасаясь за её судьбу после развода. В 2023 году появились слухи о завершении развода, но сам Виктор опроверг это, заявив, что процесс ещё не завершён.
«Никакого официального развода у нас ещё не было. Суд ещё не закончился», — сказал он журналистам.
Звёздные пары в похожих ситуацияхМаша Распутина — не единственная знаменитость, которая уже много лет живёт в гражданском браке. Энрике Иглесиас и Анна Курникова, например, вместе более 20 лет и воспитывают троих детей, но так и не зарегистрировали свои отношения. Голди Хоун и Курт Рассел выбрали такой же путь, избегая официального оформления брака. Однако между этими западными звёздами и Машей Распутиной есть важное различие: если первые сознательно выбирают гражданский союз, то Маша, судя по её словам, всегда мечтала о законном оформлении своих отношений. Она ждала, надеялась и верила в это.
Психологи предупреждают, что длительное ожидание развода может негативно сказаться на психическом состоянии человека. Женщина оказывается в состоянии неопределённости — она вроде бы замужем, но без юридической защиты. Она чувствует себя любимой, но в то же время уязвимой.
Российское законодательствоЖенщина, прожившая 23 года в гражданском браке, сталкивается с суровой реальностью: её права, согласно российскому законодательству, весьма ограничены. В отличие от официально зарегистрированных супругов, пары, не оформившие свои отношения, не могут считать совместно нажитое имущество общим. Каждый из партнёров владеет только тем, что записано на его имя. Единственное исключение из этого правила касается детей — если отец официально признал своё отцовство, то они имеют право на наследство.
Сложная ситуацияВ 2024 году Виктор Захаров, перенёсший два инсульта, оказался в сложной ситуации со своим здоровьем. Его верная спутница, Маша, заботится о нём как настоящая жена, однако юридически она всё ещё остаётся в неопределённом статусе. Их дочь Мария недавно заявила, что её отец всё-таки развёлся с первой женой. Но Виктор опровергает это, называя слова дочери «фантазиями».
В 61 год Маше может показаться, что вопрос официального брака не столь актуален. Однако для женщины, которая четверть века ждала заветного штампа в паспорте, это всё ещё имеет значение. Это важно для её самоуважения, чувства защищённости и права называть себя женой, а не сожительницей или любовницей.