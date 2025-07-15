SHOT: актёры сериала «Слово пацана» вышли из чипсового бизнеса

15 июля 2025, 11:45

Рузиль Минекаев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актеры нашумевшего сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач покинули фирму по производству чипсов «Эу, пацан». Как пишет SHOT, артисты целиком «завязали» с этим бизнесом.