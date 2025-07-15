SHOT: актёры сериала «Слово пацана» вышли из чипсового бизнеса
Актеры нашумевшего сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач покинули фирму по производству чипсов «Эу, пацан». Как пишет SHOT, артисты целиком «завязали» с этим бизнесом.
Обозреватели уточнили, что сначала из дела вышла мать Леона Лаура Кемстач. Бизнес зарегистрировали в 2023 году. Среди совладельцев — бизнесмен, работавший с блогерами Владом Бумагой и Настей Ивлеевой, сказано в материале. Общая прибыль за год составила 29,5 миллиона рублей.
Отмечается, что некоторое время назад ребята проиграли в суде примерно миллион рублей. Теперь их бизнес должен выплатить долг логистической фирме.
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