Влюбился в девушку на фотографии и не мог попасть в КВН из-за Галустяна: как сейчас живет звезда Comedy Club Демис Карибидис?

03 декабря 2025, 11:48

Демис Карабидис (фото: Instagram* / demiskaribidis)

Демис Карибидис — российский юморист, актёр, сценарист и продюсер, ставший широко известным благодаря выступлениям в КВН и проекту Comedy Club. 4 декабря артист отмечает 43-летие. «Радио 1» расскажет, ​как ​он женился ​на девушке из Германии ​и почему его не хотели ​подпускать к ​КВН.





Содержание Биография Демиса Карибидиса: происхождение и ранние годы Дружба с Гариком Мартиросяном и первые шаги в юморе Карьера Демиса Карибидиса в КВН: путь к Высшей лиге Переход в Comedy Club и рост популярности Участие Карабидиса в «Импровизации», «ЧБД» и «Прожарке»

Фильмография Демиса Карибидиса Личная жизнь Демиса Карибидиса: знакомство с будущей женой Новые проекты: «Демис и Марина» и «Королек моей любви»

Биография Демиса Карибидиса: происхождение и ранние годы

«Меня назвали Демьяном в честь деда, но тетя решила, что это очень старомодное имя. Получать документы пошла она и сказала: "Демис". А дед ждал очень внука, которого назовут в честь него. И вот ему привезли метрику, он минут 10 на нее смотрел, но не нашел Демьяна. И дед встал в оппозицию, на всех обиделся, лег на диван и оставался там неделю, ни с кем не разговаривая», — рассказывал юморист.

Дружба с Гариком Мартиросяном и первые шаги в юморе

«Мне повезло. Я с ним изначально дружил. И при знакомстве с Гариком у меня не было целей, чтобы меня куда-то взяли, например, в тот же Comedy. Потому что я был убежден играть в КВН до конца, пока не заберу медаль и не повешу себе ее на шею, то есть я шел в этом направлении», — подчеркивал Демис.

Карьера Демиса Карибидиса в КВН: путь к Высшей лиге

Демис Карабидис и Гарик Мартиросян (фото: Instagram* / demiskaribidis)



вышел в Высшую лигу КВН;

дважды получил «Президентский КиВиН» в Юрмале;

стал обладателем «Большого КиВиНа в золотом»;

участвовал в спецпроекте к 45-летию КВН, заняв второе место.

«Когда играл в регионе, меня не хотели даже подпускать к кавээновской сцене, говорили, что я слишком похож», — рассказывал он.

Переход в Comedy Club и рост популярности

Участие Карабидиса в «Импровизации», «ЧБД» и «Прожарке»



Демис Карабидис и Михаил Галустян (фото: Instagram* / demiskaribidis)



Фильмография Демиса Карибидиса

2010 — «Универ»;

2010 — «Реальные пацаны»;

2011 — «Универ. Новая общага»;

2013 — «Море. Горы. Керамзит»;

2016 — «Бородач»;

2020 — «Гусар»;

2021 — «Отпуск»;

2022 — «СамоИрония судьбы»;

2023 — «Иван Васильевич меняет всё!»;

2024–2025 — «Демис и Марина».

«Я давно интересовался профессиональным кино, но, как правило, я отвергал где-то 80 процентов проектов, потому что сталкивался с поверхностным отношением к моему творчеству. То, что люди видели в передачах Comedy Club, то же они пытались перенести и на экран», — говорил комик.

Личная жизнь Демиса Карибидиса: знакомство с будущей женой

«Я начал спрашивать, кто это такая. Мне дали номер телефона, я сразу позвонил, говорю: "Здравствуйте, меня зовут так-то". А она ответила: "Не звоните мне, где Вы взяли мой номер?"» — вспоминал артист.

«Я долго, конечно, мучила Демиса, и теперь он мне мстит по жизни», — шутила Пелагея.

Демис Карабидис с супругой (фото: Instagram* / demiskaribidis)



Семья и дети Демиса Карибидиса

«Я был уверен, что будет девочка, и когда увидел, что у ребенка, помимо пуповины, что-то еще свисает, я вообще не понял, что происходит. Пелагея мне говорит: "Иди, сына забирай". А потом мне отдали мальчика. Через два часа должно было быть совещание, но тут мне позвонил Харламов, сказал, что все уже готово, и меня ждут на празднование рождения сына», — делился Демис.

«Я не пытаюсь быть строгим отцом, я пытаюсь быть полезным», — отмечал он в интервью СтарХиту.

Новые проекты: «Демис и Марина» и «Королек моей любви»