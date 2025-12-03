Влюбился в девушку на фотографии и не мог попасть в КВН из-за Галустяна: как сейчас живет звезда Comedy Club Демис Карибидис?
Демис Карибидис — российский юморист, актёр, сценарист и продюсер, ставший широко известным благодаря выступлениям в КВН и проекту Comedy Club. 4 декабря артист отмечает 43-летие. «Радио 1» расскажет, как он женился на девушке из Германии и почему его не хотели подпускать к КВН.
Биография Демиса Карибидиса: происхождение и ранние годыДемис Карибидис (настоящее имя — Демьян Карибов) родился в декабре 1982 года в Тбилиси в греческой семье. Детство он провёл в Салониках, где общался на понтийском и греческом языках и с трудом осваивал русский.
«Меня назвали Демьяном в честь деда, но тетя решила, что это очень старомодное имя. Получать документы пошла она и сказала: "Демис". А дед ждал очень внука, которого назовут в честь него. И вот ему привезли метрику, он минут 10 на нее смотрел, но не нашел Демьяна. И дед встал в оппозицию, на всех обиделся, лег на диван и оставался там неделю, ни с кем не разговаривая», — рассказывал юморист.История едва не привела к семейному конфликту, но позже разрешилась в церкви, когда ребёнка крестили именно как Демьяна.
Позднее семья переехала в Геленджик. Здесь мальчику пришлось перестраиваться: он говорил на понтийском и греческом, но быстро освоил школьную программу. Вместе с тем Демис занимался музыкой — брат подарил ему ударную установку.
Высшее образование Карибидис получил в Сочинском государственном университете туризма, где изучал английский и испанский языки. Сам артист с юмором признаётся, что не отказался бы «на всякий случай» освоить и древние — «скифо-сарматский, протокельтский, гуннский и арамейский».
Дружба с Гариком Мартиросяном и первые шаги в юмореВ 1996 году Демис познакомился с Гариком Мартиросяном, капитаном команды «Новые армяне». С тех пор Гарик стал для него творческим ориентиром и наставником, хотя сам Карибидис всегда подчеркивал, что не просил протекций. Он планировал играть в КВН до чемпионства и был полностью сосредоточен на своей команде.
«Мне повезло. Я с ним изначально дружил. И при знакомстве с Гариком у меня не было целей, чтобы меня куда-то взяли, например, в тот же Comedy. Потому что я был убежден играть в КВН до конца, пока не заберу медаль и не повешу себе ее на шею, то есть я шел в этом направлении», — подчеркивал Демис.
Карьера Демиса Карибидиса в КВН: путь к Высшей лигеПервые выступления Демиса в КВН начались в университете — в команде «Руссо туристо». В 2004 году он перешёл в «Краснодарский проспект» и команду «БАК» (Брюховецкий аграрный колледж), где быстро выделился креативностью.
С «БАК» артист:
- вышел в Высшую лигу КВН;
- дважды получил «Президентский КиВиН» в Юрмале;
- стал обладателем «Большого КиВиНа в золотом»;
- участвовал в спецпроекте к 45-летию КВН, заняв второе место.
Юморист вспоминал, что на раннем этапе его карьеры ему мешало внешнее сходство с Михаилом Галустяном — из-за этого некоторые редакторы не хотели допускать его до сцены.
«Когда играл в регионе, меня не хотели даже подпускать к кавээновской сцене, говорили, что я слишком похож», — рассказывал он.
Переход в Comedy Club и рост популярностиСтав резидентом Comedy Club, Демис продолжил творить собственные номера — тексты миниатюр он писал сам. В 2013 году он начал активно работать в дуэтах с Андреем Скороходом, затем — с Тимуром Батрутдиновым и Гариком Харламовым. Зрители особенно тепло приняли миниатюру «Очень богатый человек».
Большой успех принесли и совместные номера с Мариной Кравец — «Счастливый муж», «Армянский ресторан» и другие, где партнёры разыгрывали узнаваемые жизненные ситуации.
Карибидис выступал и со звездами шоу-бизнеса, включая Светлану Лободу и артистов Black Star. Его приглашали в проекты «Comedy Woman», «Где логика?» и «Студия СОЮЗ».
Участие Карабидиса в «Импровизации», «ЧБД» и «Прожарке»Демис регулярно появлялся на крупных мероприятиях — например, был ведущим церемонии закрытия X сезона КХЛ в Barvikha Luxury Village вместе с Мариной Кравец.
В 2019 году появились слухи о закрытии Comedy Club, однако проект продолжил работу, запустив юбилейный пятнадцатый сезон, где бенефис Карибидиса стал одним из ярких выпусков.
В 2020 году он побывал в шоу «Импровизация» Павла Воли, а в 2021-м — в проекте «Что было дальше?» вместе с Гурамом Амаряном. Выпуск позже удалили, что вызвало вопросы у зрителей.
Несмотря на открытость к шуткам, участие в проекте «Прожарка» далось Демису нелегко — некоторые моменты вызывали дискомфорт. Он признавался, что не собирался участвовать в «хейт-шоу», но согласился по просьбе команды.
Фильмография Демиса Карибидиса
- 2010 — «Универ»;
- 2010 — «Реальные пацаны»;
- 2011 — «Универ. Новая общага»;
- 2013 — «Море. Горы. Керамзит»;
- 2016 — «Бородач»;
- 2020 — «Гусар»;
- 2021 — «Отпуск»;
- 2022 — «СамоИрония судьбы»;
- 2023 — «Иван Васильевич меняет всё!»;
- 2024–2025 — «Демис и Марина».
«Я давно интересовался профессиональным кино, но, как правило, я отвергал где-то 80 процентов проектов, потому что сталкивался с поверхностным отношением к моему творчеству. То, что люди видели в передачах Comedy Club, то же они пытались перенести и на экран», — говорил комик.
Личная жизнь Демиса Карибидиса: знакомство с будущей женойБудущую супругу Пелагею артист впервые увидел на фотографии. Изначально фото ему показали с другой целью, но на снимке Демис увидел девушку, которая ему понравилась.
«Я начал спрашивать, кто это такая. Мне дали номер телефона, я сразу позвонил, говорю: "Здравствуйте, меня зовут так-то". А она ответила: "Не звоните мне, где Вы взяли мой номер?"» — вспоминал артист.Это только укрепило интерес шоумена. В то время Пелагея жила в Германии. Все, что она разрешила делать влюбленному комику — писать ей сообщения.
«Я долго, конечно, мучила Демиса, и теперь он мне мстит по жизни», — шутила Пелагея.После года общения по мессенджерам и видеосвязи юморист решил действовать: сказал, что едет на корпоратив в Подмосковье, а сам арендовал машину и прилетел во Франкфурт. Позже она переехала в Сочи, где устроилась работать в отель. Семья артиста приняла девушку тепло, и в 2014 году пара поженилась.
Семья и дети Демиса Карибидиса
У супругов родились дочери София и Дорофея. Когда жена забеременела в третий раз, она скрывала пол ребёнка от мужа: артист был уверен, что снова будет девочка, и удивился, когда увидел новорождённого сына.
«Я был уверен, что будет девочка, и когда увидел, что у ребенка, помимо пуповины, что-то еще свисает, я вообще не понял, что происходит. Пелагея мне говорит: "Иди, сына забирай". А потом мне отдали мальчика. Через два часа должно было быть совещание, но тут мне позвонил Харламов, сказал, что все уже готово, и меня ждут на празднование рождения сына», — делился Демис.Позднее в семье родилась еще одна дочь — в 2021 году Пелагея подарила мужу четвертого ребёнка. Карибидис не раз говорил, что, несмотря на плотный график, семья для него — абсолютный приоритет.
«Я не пытаюсь быть строгим отцом, я пытаюсь быть полезным», — отмечал он в интервью СтарХиту.
Новые проекты: «Демис и Марина» и «Королек моей любви»Творческая деятельность остаётся центральной частью жизни артиста. Одним из последних проектов стал скетчком ТНТ «Демис и Марина» (премьера — январь 2025 года), где он вновь работал с Мариной Кравец, примеряя необычные образы и перемещаясь в разные эпохи и страны.
Другим масштабным проектом стал российско-индийский фильм «Королек моей любви». Карибидис выступил сценаристом и сыграл одну из ключевых ролей, а партнёром стал Михаил Галустян. Продюсер Тина Канделаки поддержала проект, отметив его необычный жанровый подход. Съёмки проходили в Индии, а премьера намечена на 1 апреля 2026 года.