Лариса Долина (фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

История началась летом 2024 года, когда народная артистка России Лариса Долина продала квартиру в престижном районе Москвы — Хамовниках. Сделка выглядела стандартной: договор купли-продажи, передача денег, согласованные условия. Однако сразу после получения 112 миллионов рублей певица отказалась передавать жилье покупательнице, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала реального характера сделки. Судебный спор, получивший название «эффект Долиной», привел к противоположным решениям инстанций и дошел до Верховного суда — о том, как развивался конфликт и чем он закончился, — подробнее в материале «Радио 1».





Полина Лурье и Светлана Свириденко (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Полина Александровна, я еще раз заверяю вас в том, что я верну вам деньги в полном объеме, потому что это моя проблема, что меня обманули мошенники», — сказала певица.

Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

«До этого клиенты еще ни разу меня не обнимали», — отметила она.

«Один звонок ее матери, и никакой сделки бы не произошло», — заявила она в Верховном суде.

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

«Конечно, у нас не сложилось впечатления, что она введена в заблуждение. Вполне было похоже, что реально хотела продать квартиру», — сказала Светлана.

Эвелина Бледанс (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Я скажу как женщина, как подруга Ларисы Александровны. То, что ей пришлось пережить за это время, эту травлю всей страны с пожеланием смерти ей и ее семье, во всех пабликах — это огромная боль. И то, что почти 40 лет погоду в доме, в наших домах делала народная артистка России Лариса Долина, почему-то мы все об этом забыли. Ведь вляпалась она как обычный человек, а рассчитывается за всё как суперзвезда», — сказала Блёданс.

«Зрители сейчас, я думаю, к Новому году должны все-таки пожелать здоровья этой замечательной артистке. Потому что в этой ситуации трудно было не сойти с ума, не потерять лицо», — отметила она.

