«Реально хотела продать квартиру»: Верховный суд пересмотрел спор Долиной и Лурье о недвижимости в Хамовниках, новые подробности громкого дела
История началась летом 2024 года, когда народная артистка России Лариса Долина продала квартиру в престижном районе Москвы — Хамовниках. Сделка выглядела стандартной: договор купли-продажи, передача денег, согласованные условия. Однако сразу после получения 112 миллионов рублей певица отказалась передавать жилье покупательнице, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала реального характера сделки. Судебный спор, получивший название «эффект Долиной», привел к противоположным решениям инстанций и дошел до Верховного суда — о том, как развивался конфликт и чем он закончился, — подробнее в материале «Радио 1».
Продажа квартиры и начало конфликтаВ августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках 34-летней предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн рублей. После получения средств певица отказалась пускать новую собственницу в жилье, утверждая, что была под воздействием мошенников и считала сделку фиктивной.
Вместо передачи ключей Лурье получила иск о признании договора купли-продажи недействительным. Суд первой инстанции удовлетворил требования Долиной, вернул ей квартиру и одновременно освободил от обязанности компенсировать покупательнице уплаченную сумму и неустойку. В результате Лариса Долина вернулась в апартаменты, а Полина Лурье осталась без недвижимости и без денег.
«Эффект Долиной» и правовая неопределенностьПосле этого Полина Лурье подала встречный иск о прекращении права пользования жилым помещением и выселении певицы. Судебное решение вызвало широкий резонанс и стало предметом обсуждения в юридическом сообществе.
Эксперты заговорили о формировании опасного прецедента, при котором продавец недвижимости, получив деньги, может оспорить сделку, ссылаясь на введение в заблуждение или мошеннические действия третьих лиц. В профессиональной среде ситуация получила неофициальное название «эффект Долиной».
Решение Верховного суда РФ16 декабря 2025 года Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу Полины Лурье и отменил решения нижестоящих судов. Суд восстановил право собственности Лурье на квартиру в Хамовниках, указав на необходимость повторного рассмотрения спора.
При этом Ларисе Долиной было предоставлено право временного проживания в квартире до нового рассмотрения иска о принудительном выселении. Дело направлено в Мосгорсуд для пересмотра в апелляционном порядке.
Психологическое состояние Ларисы Долиной в момент сделкиКак следует из материалов Верховного суда, в период заключения сделки у Ларисы Долиной было зафиксировано расстройство приспособительных реакций. Согласно выводам экспертизы, это состояние повлияло на способность артистки критически оценивать поведение лиц, которые убеждали ее распорядиться квартирой.
Эксперты также пришли к выводу, что в отношении Долиной имело место психологическое принуждение. Установлено, что мошенники сумели склонить певицу к совершению сделки, учитывая особенности ее образа мышления и индивидуальные личностные характеристики.
В то же время Верховный суд указал, что заблуждение Долиной относительно «фиктивного» характера продажи квартиры само по себе не может служить основанием для признания договора купли-продажи недействительным. Суд подчеркнул, что с учетом жизненного и профессионального опыта артистка должна была осознавать правовые последствия заключаемого соглашения.
Позиция Ларисы Долиной и публичные заявленияРанее в эфире программы «Пусть говорят» Лариса Долина напрямую обратилась к Полине Лурье, заявив, что намерена вернуть деньги в полном объеме.
«Полина Александровна, я еще раз заверяю вас в том, что я верну вам деньги в полном объеме, потому что это моя проблема, что меня обманули мошенники», — сказала певица.
Полина Лурье: квартира покупалась для жизниПолина Лурье впервые подробно прокомментировала ситуацию в телевизионном эфире «Пусть говорят» после решения Верховного суда. На момент записи программы она находилась с детьми и назвала произошедшее важной победой для своей семьи. По ее словам, квартира приобреталась не в инвестиционных целях, а для постоянного проживания.
Лурье сообщила, что планирует в ближайшее время пригласить дизайнера, составить смету и приступить к ремонту. Она также рассказала, что первый просмотр квартиры проходил без участия Долиной, а на втором показе певица присутствовала лично, подробно рассказывала о состоянии квартиры, доме и районе.
Выбор Хамовников Лурье объяснила тем, что ее детям удобно добираться до школы, ей — до работы, рядом расположен парк. Она выразила надежду переехать в квартиру при первой возможности. На вопрос о возможном возврате денег Полина ответила, что Долина с ней не связывалась и никаких предложений не делала.
Комментарии адвоката Полины ЛурьеАдвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что не смогла сдержать эмоций, когда Верховный суд огласил решение.
«До этого клиенты еще ни разу меня не обнимали», — отметила она.По словам Свириденко, кадастровая стоимость квартиры составляет 123 млн рублей, первоначально Долина запрашивала 130 млн, а итоговая цена сделки составила 112 млн рублей.
Адвокат подчеркнула, что после подписания договора купли-продажи Долина ни разу не выходила на контакт с Лурье и не приносила извинений. Предложение вернуть деньги поступило лишь после подачи кассационной жалобы в Верховный суд и появления информации об этом в открытых источниках.
При этом речь шла только о возврате 112 млн рублей без учета инфляции, сроки выплаты обозначены не были, а представители певицы указывали на отсутствие у нее необходимых средств.
Вопрос о «риелторской практике» Полины ЛурьеВ ходе процесса адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявляла, что Полина Лурье якобы обладает риелторским опытом и могла проявить большую осмотрительность, в том числе обратить внимание на регистрацию внучки певицы в квартире.
«Один звонок ее матери, и никакой сделки бы не произошло», — заявила она в Верховном суде.Светлана Свириденко с этой позицией не согласилась, указав, что договор был заключен непосредственно с Ларисой Долиной, которая приняла на себя обязательства по снятию всех зарегистрированных лиц с учета. Кроме того, наличие прописанных граждан не является препятствием для заключения сделки купли-продажи, а установленный срок для снятия с регистрационного учета составлял 21 день.
Кроме того, утверждения о том, что Полина Лурье является риелтором, защита назвала необоснованными. За месяц до сделки с Долиной Лурье приобрела коммерческое помещение под офис, после чего по рекомендации банка оформила статус индивидуального предпринимателя для упрощения сдачи недвижимости в аренду. Профессиональной риелторской деятельностью она не занималась.
Детали сделки и аргументы защитыАдвокат Лурье также обратила внимание на детали сделки, которые, по ее мнению, опровергают версию о заблуждении певицы. Согласно предварительному договору, квартира должна была передаваться со всей обстановкой, мебелью и сантехникой. Позднее Долина попросила перенести срок заключения основного договора и исключить из перечня передаваемого имущества пианино и стул к нему.
По словам Свириденко, такие действия свидетельствуют о том, что продавец осознавал характер сделки и действительно намеревался продать квартиру.
«Конечно, у нас не сложилось впечатления, что она введена в заблуждение. Вполне было похоже, что реально хотела продать квартиру», — сказала Светлана.
Причины продажи квартиры по версии Ларисы ДолинойРиелтор и член совета партнерства гильдии директоров Москвы Сергей Саяпин заявил, что заподозрить Ларису Долину в неосознанности сделки было невозможно. Он добавил, что она великолепный актер, поэтому ее эмоции и действия выглядели правдоподобно. По его словам, ни один специалист не распознал бы в данной ситуации признаков нестандартной или подозрительной схемы, а сама сделка была проведена корректно.
Во время переговоров певица объясняла продажу тем, что в 200-метровой квартире стало тесно из-за большого количества сценических костюмов. Она также сообщала, что к ней часто приезжают дочь и внучка, и что она планирует приобрести более просторное жилье.
Долина отмечала, что у нее есть загородный дом и еще одна квартира, а средства от продажи жилья в Хамовниках планировала направить на покупку новой недвижимости.
Также в ходе программы обсуждался вопрос предоставления справки из психоневрологического диспансера. Эксперты отметили, что наличие такого документа не гарантирует невозможность оспаривания сделки в будущем. Ларисе Долиной предлагали предоставить справку, однако через адвоката она отказалась, заявив, что не состоит на учете и не намерена получать подобный документ.
Поддержка со стороны Эвелины БледансВ защиту певицы выступила актриса Эвелина Бледанс. Она подчеркнула, что Лариса Долина стала жертвой мошенников как обычный человек, но несет ответственность как публичная фигура. Бледанс заявила, что масштаб общественной травли оказался чрезмерным, и призвала воспринимать артистку прежде всего как женщину, мать и бабушку.
«Я скажу как женщина, как подруга Ларисы Александровны. То, что ей пришлось пережить за это время, эту травлю всей страны с пожеланием смерти ей и ее семье, во всех пабликах — это огромная боль. И то, что почти 40 лет погоду в доме, в наших домах делала народная артистка России Лариса Долина, почему-то мы все об этом забыли. Ведь вляпалась она как обычный человек, а рассчитывается за всё как суперзвезда», — сказала Блёданс.По ее мнению, для Долиной эта квартира имеет большое значение, а в дальнейшем возможны компромиссные решения, включая приобретение другого жилья для Полины Лурье.
«Зрители сейчас, я думаю, к Новому году должны все-таки пожелать здоровья этой замечательной артистке. Потому что в этой ситуации трудно было не сойти с ума, не потерять лицо», — отметила она.