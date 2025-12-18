До сближения загадочной кометы с Землей остаются считанные часы

18 декабря 2025, 10:04

ИКИ РАН: до сближения кометы 3I/ATLAS с Землей осталось меньше суток

Фото: iStock/MHVstudio

До сближения кометы 3I/ATLAS с Землей остается меньше 24 часов. Это подтверждает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.