До сближения загадочной кометы с Землей остаются считанные часы
До сближения кометы 3I/ATLAS с Землей остается меньше 24 часов. Это подтверждает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ученые предполагают, что межзвездный объект окажется на минимальном расстоянии от планеты 19 декабря около 07:00 мск. Они также отмечают, что комета будет проходить в 500 тысячах километров от Земли вплоть до 22 декабря. После этого межзвездный объект начнет стремительно отдаляться от планеты.
Стоит отметить, что 3I/ATLAS занимает третье место по яркости в списке находящихся на небе комет. Однако увидеть этот объект невооруженным глазом невозможно, так как его звездная величина составляет всего 12 метров.
