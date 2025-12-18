Около тысячи студентов МГПУ могут отчислить или перевести в другие вузы
Около тысячи студентов МГПУ могут отчислить или перевести в другие вузы — университет решил закрыть все непедагогические направления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
С сентября следующего года университет станет строго профильным и будет готовить исключительно учителей. Под сокращение попадают программы по рекламе, медиакоммуникациям, дизайну, социологии и спорту. Обучающимся предложили либо «добровольно» перейти в другие университеты, либо покинуть вуз.
В МГПУ заявили, что обеспечат желающим возможность перевода. Однако на встрече с руководством студентам выдали заранее подготовленные заявления на отчисление «по собственному желанию».
Учащиеся возмущены ситуацией и считают, что вуз мог ограничиться прекращением набора на эти направления, позволив текущим потокам завершить обучение.
Позже университет сообщил в своём Telegram-канале, что студентов переведут в вузы-партнёры — среди них РГГУ, РАНХиГС и другие. В МГПУ утверждают, что образовательные программы сохранятся, а разницу в стоимости обучения компенсирует город.
