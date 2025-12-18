Верховный Суд подтвердил, что водителям без большого пальца запрещено садиться за руль «механики»
Верховный Cуд подтвердил законность запрета на вождение «механики» без большого пальца
Верховный Суд России подтвердил законность запрета на управление автомобилем с механической коробкой передач для граждан, у которых отсутствует большой палец на правой руке. Об этом сообщается на сайте инстанции.
Истец, житель Красноярского края, требовал признать незаконным один из подпунктов перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством.
«В документе указывается, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией», — говорится в сообщении.
В Краснодарском крае два человека погибли и четыре пострадали в массовом ДТП
Заявитель утверждал, что норма не учитывает индивидуальную способность конкретного лица к вождению. Так, например, он был уверен, что может безопасно управлять «механикой».
Однако Верховный суд отклонил иск. В пресс-службе инстанции указали, что действующие медицинские требования направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
15 декабря сообщалось, что в Волгограде водитель на большой скорости врезался в монумент, установленный в центре перекрестка, и едва не погиб в огне.