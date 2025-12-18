Верховный Суд подтвердил, что водителям без большого пальца запрещено садиться за руль «механики»

18 декабря 2025, 03:08

Верховный Cуд подтвердил законность запрета на вождение «механики» без большого пальца

Фото: iStock/anyaberkut

Верховный Суд России подтвердил законность запрета на управление автомобилем с механической коробкой передач для граждан, у которых отсутствует большой палец на правой руке. Об этом сообщается на сайте инстанции.





Истец, житель Красноярского края, требовал признать незаконным один из подпунктов перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством.





«В документе указывается, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией», — говорится в сообщении.