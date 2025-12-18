Достижения.рф

Верховный Суд подтвердил, что водителям без большого пальца запрещено садиться за руль «механики»

Верховный Суд России подтвердил законность запрета на управление автомобилем с механической коробкой передач для граждан, у которых отсутствует большой палец на правой руке. Об этом сообщается на сайте инстанции.



Истец, житель Красноярского края, требовал признать незаконным один из подпунктов перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством.

«В документе указывается, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией», — говорится в сообщении.
Заявитель утверждал, что норма не учитывает индивидуальную способность конкретного лица к вождению. Так, например, он был уверен, что может безопасно управлять «механикой».

Однако Верховный суд отклонил иск. В пресс-службе инстанции указали, что действующие медицинские требования направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

