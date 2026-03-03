Ребенок из детского дома, онкология и брак с лечащим врачом покойной жены: Как сложилась судьба Георгия Штиля из «Убойной силы»?
Георгий Штиль, родившийся 4 марта 1932 года в Ленинграде в семье переселенцев, начал свою актерскую карьеру в 60-х годах, постепенно становясь узнаваемым благодаря второстепенным ролям. Его популярность возросла после исполнения роли тестя Васи Рогова. В детстве мальчик пережил эвакуацию в Башкирию во время войны, а после возвращения в Ленинград учился в лицее имени Пушкина. Несмотря на неудачу с поступлением в летное училище, Штиль нашел свое призвание в актерстве. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Нашел свое призваниеГеоргий Штиль поступил в мореходное училище, но был исключен за драку. После неудачи с летным училищем он учился в техникуме физкультуры, а после армии увлекся театром. Юноша успешно сдал экзамены и поступил в театральный институт имени Островского, а затем, получив диплом, попал в труппу БДТ.
«Наша с младшим братом еврейская мама очень хотела для нас серьезной профессии. Но мы с Саней решили исполнить мечту отца, — объяснял такой поворот Георгий Штиль.
Он отметил, что брат был привлекательным человеком с прекрасным баритоном, и его даже приглашали петь в Москву, в МХТ, но для него семья и дети всегда были на первом месте, поэтому родственник не уехал. По словам Георгия, он окончательно выбрал актерскую карьеру, а брат немного поучился в театральном, но в конечном итоге решил оставить это дело. Спустя несколько лет Штиль уже гастролировал по Германии и Великобритании, хотя даже по просьбе Георгия Товстоногова он отказался менять фамилию для упрощения оформления визы. Вероятно, этот фактор оказал влияние на его карьеру в кино, которая началась в 1960 году. Актер впоследствии рассуждал, что его двоюродный брат не получил должность заведующего лабораторией исключительно по этой причине. Он упомянул, что не стал менять свою фамилию на более «удобную», и добавил, что, возможно, смог бы получить большее количество ролей.
Кинодебют актераКинодебют Георгия Штиля состоялся в фильме «Молодость офицера», после чего он снялся в «Донской повести» и «Долгой счастливой жизни». Интересный инцидент произошел, когда мужчина познакомился с Владимиром Высоцким: из-за недопонимания между ними чуть не случилась драка, но вскоре они стали хорошими друзьями. В 1967 году Штиль исполнил одну из своих любимых ролей — Ромадина в трагикомедии «Женя, Женечка и "Катюша"», где также встретил свою любовь — художника-декоратора Римму Павловну.
Штиль снялся в «Даурия», «Будьте моим мужем» и «Новогодние приключения Маши и Вити». На съемках одной из лент он едва не утонул. В 90-е годы артист продолжал работать, появляясь в фильмах «Чокнутые» и «Возвращение "Броненосца"», а также запомнился ролью в «Убойной силе». Мужчина всегда гордился своей работой, отмечая, что зрительская любовь для него важнее размера ролей.
Личная жизнь и смерть женыГеоргий и его жена Римма Павловна были счастливы вместе, хотя детей у них не было. Актер не хотел брать ребенка из детского дома, считая, что это может создать проблемы. Римма всегда поддерживала его в этом решении. В 90-е годы жизнь мужчины изменилась, когда у супруги обнаружили рак. После успешного лечения она перенесла инсульт, и актер ухаживал за ней в течение пяти лет, осваивая домашние дела.
Перед смертью Римма попросила мужа не оставаться одному. После ее похорон Георгий погрузился в депрессию, но знакомая пригласила его на дачу, что помогло ему немного отвлечься. Там он встретил Лиану — женщину, которая лечила Римму, и влюбился в нее в свои 75 лет. Они поженились в день рождения Георгия. Новая спутница стала для него самым близким человеком. Актер принял ее дочь как родную. Георгий продолжал активно сниматься и играл в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Бендер: Начало». За свою карьеру, которая длилась 40 лет, он исполнил около 230 ролей и никогда не позволял себе отдыхать, часто выступая в театре.
В 2022 году в честь юбилея артиста, которому исполнилось 90 лет, в столичном Доме Н. В. Гоголя прошел кинолекторий, посвященный его творчеству и биографии.