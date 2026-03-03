03 марта 2026, 15:17

Георгий Штиль (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Георгий Штиль, родившийся 4 марта 1932 года в Ленинграде в семье переселенцев, начал свою актерскую карьеру в 60-х годах, постепенно становясь узнаваемым благодаря второстепенным ролям. Его популярность возросла после исполнения роли тестя Васи Рогова. В детстве мальчик пережил эвакуацию в Башкирию во время войны, а после возвращения в Ленинград учился в лицее имени Пушкина. Несмотря на неудачу с поступлением в летное училище, Штиль нашел свое призвание в актерстве. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Нашел свое призвание Кинодебют актера Личная жизнь и смерть жены

Нашел свое призвание

«Наша с младшим братом еврейская мама очень хотела для нас серьезной профессии. Но мы с Саней решили исполнить мечту отца, — объяснял такой поворот Георгий Штиль.

Кинодебют актера

Георгий Штиль (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь и смерть жены