«Папа не хочет маму согреть?»: Лера Кудрявцева пожаловалась на молодого супруга
Телеведущая Кудрявцева пожаловалась на холод и отстранённость супруга на курорте
Телеведущая Лера Кудрявцева во время отдыха в Египте рассказала в личном блоге о поведении своего мужа. 54-летняя звезда отправилась на курорт вместе с супругом Игорем Макаровым и семилетней дочерью Машей.
Днём телеведущая проводила время на пляже. Вечером семья отправилась на прогулку, во время которой Кудрявцева обратила внимание на дочь с лепёшкой в руках. Девочка сказала, что спрячет еду под подушку и съест утром.
Ведущая иронично заметила, что ребёнка морят голодом. Кудрявцева посетовала и на холодную погоду.
«Мы в Египте, нам холодно. Здесь такой ледяной ветер. Я у Маши отжала шапку. Дочь меня греет», — заявила Лера.Затем Кудрявцева направила камеру на 38-летнего мужа и выразила недовольство.
«А папа не хочет маму согреть?» — возмущённо спросила она.Ранее Лера Кудрявцева рассекретила связь с женатым мужчиной.