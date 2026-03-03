«Папа не хочет маму согреть?»: Лера Кудрявцева пожаловалась на молодого супруга

03 марта 2026, 13:53

Телеведущая Кудрявцева пожаловалась на холод и отстранённость супруга на курорте

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева во время отдыха в Египте рассказала в личном блоге о поведении своего мужа. 54-летняя звезда отправилась на курорт вместе с супругом Игорем Макаровым и семилетней дочерью Машей.





Днём телеведущая проводила время на пляже. Вечером семья отправилась на прогулку, во время которой Кудрявцева обратила внимание на дочь с лепёшкой в руках. Девочка сказала, что спрячет еду под подушку и съест утром.



Ведущая иронично заметила, что ребёнка морят голодом. Кудрявцева посетовала и на холодную погоду.

«Мы в Египте, нам холодно. Здесь такой ледяной ветер. Я у Маши отжала шапку. Дочь меня греет», — заявила Лера.

«А папа не хочет маму согреть?» — возмущённо спросила она.