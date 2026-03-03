Стало известно, отразится ли недавний скандал на карьере певицы Славы

03 марта 2026, 13:29

Продюсер Рудченко: скандал вокруг концерта Славы не повлияет на её карьеру

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко оценил последствия инцидента на концерте певицы Славы (Анастасии Сланевской). По его мнению, скандал не отразится на карьере артистки.





В беседе с NEWS.ru Рудченко связал случившееся с тяжёлым периодом в жизни Анастасии — расставанием с мужем, который финансировал её проекты. Критик пояснил, что это сказывается на творчестве и психоэмоциональном состоянии Славы.

«Поэтому была такая реакция на концерте, в соцсетях появляются определённые срывы от артистки. Я не думаю, что в целом этот скандал как-то повлияет на её карьеру. Многие и так в курсе, что происходит с певицей», — заявил продюсер.