Кристина Асмус впервые встретилась с блогершей Маш Милаш
Блогершу Маш Милаш давно называют «копией» актрисы Кристины Асмус
Кристина Асмус впервые лично встретилась с блогершей Маш Милаш, которую в Сети не раз называли её точной копией. Сходство девушек активно обсуждают уже несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Впервые на это обратили внимание в шоу «Звёзды». Тогда Денис Дорохов прямо спросил у Гарика Харламова, не замечает ли он поразительного сходства Маши с его бывшей супругой.
«Что мне сделать? У меня осталась только половина. Поэтому не отдам, там кухня», — отшутился Харламов, намекнув на раздел имущества после развода.Теперь, когда Асмус и Милаш встретились лично, поклонники вновь обсуждают, действительно ли блогерша так похожа на актрису или это всего лишь удачный ракурс и игра воображения.