Кристина Асмус впервые встретилась с блогершей Маш Милаш

03 марта 2026, 14:18

Блогершу Маш Милаш давно называют «копией» актрисы Кристины Асмус

Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Кристина Асмус впервые лично встретилась с блогершей Маш Милаш, которую в Сети не раз называли её точной копией. Сходство девушек активно обсуждают уже несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Впервые на это обратили внимание в шоу «Звёзды». Тогда Денис Дорохов прямо спросил у Гарика Харламова, не замечает ли он поразительного сходства Маши с его бывшей супругой.





«Что мне сделать? У меня осталась только половина. Поэтому не отдам, там кухня», — отшутился Харламов, намекнув на раздел имущества после развода.