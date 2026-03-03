Достижения.рф

Кристина Асмус впервые встретилась с блогершей Маш Милаш

Блогершу Маш Милаш давно называют «копией» актрисы Кристины Асмус
Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Кристина Асмус впервые лично встретилась с блогершей Маш Милаш, которую в Сети не раз называли её точной копией. Сходство девушек активно обсуждают уже несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Впервые на это обратили внимание в шоу «Звёзды». Тогда Денис Дорохов прямо спросил у Гарика Харламова, не замечает ли он поразительного сходства Маши с его бывшей супругой.

«Что мне сделать? У меня осталась только половина. Поэтому не отдам, там кухня», — отшутился Харламов, намекнув на раздел имущества после развода.
Теперь, когда Асмус и Милаш встретились лично, поклонники вновь обсуждают, действительно ли блогерша так похожа на актрису или это всего лишь удачный ракурс и игра воображения.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

