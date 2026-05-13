Известную телеведущую спасли от передозировки успокоительными
Ведущую программы «ДНК» на НТВ Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве. Женщина выпила пачку седативного и почувствовала слабость. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Недавно 42-летняя актриса обратилась к токсикологу, чтобы узнать о возможных рисках при увеличении дозировки препаратов. После консультации в её квартиру на Малой Грузинской улице прибыли медики, которые провели процедуру промывания желудка и оставили её наедине со специалистом. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Казючиц, помимо работы на телевидении, активно снималась в российских фильмах и телесериалах. Зрители особенно запомнили её роли в таких проектах, как «Сыщики-5», «На безымянной высоте» и «В августе 44-го...».
Читайте также: