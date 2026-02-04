«Редкий подлец»: Глава федерации хоккея Ленобласти избивал детей, подделывал документы и оставил отца ни с чем. Дочь раскрыла семейные тайны

04 февраля 2026, 10:43

Анна Покровская (Фото: кадр из телешоу «Мужское/Женское»)

19-летняя дочь президента Федерации хоккея Ленинградской области и известного тренера Валерия Покровского, Анна, заявила, что её отец незаконным путём отобрал у неё квартиру. В студии программы «Мужское/Женское» на Первом канале девушка сообщила, что отец применял физическое насилие к ней и другим родственникам. Подробнее о громком семейном деле читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тяжёлое начало конфликта Обвинения в насилии Вопрос о документах и имуществе Конфликт с семьёй отца Позиция адвокатов

Тяжёлое начало конфликта

«Папа начал говорить, что мама заболела очень сильно, у неё психическое расстройство, что она сейчас очень много пьёт алкоголя, что она подсела на наркотики, она для нас очень опасна, поэтому, пока она не выйдет из такого состояния, он нас боится туда отдавать», — рассказала Покровская.

Наталья и Валерий Покровские (Фото: кадр из телешоу «Мужское/Женское»)

Обвинения в насилии

«Говорили, что мы тупые, что мы ни на что не способны. Как бы я хорошо училась», — рассказала Покровская.

«Меня Настя взяла за волосы. Я упала, она меня потащила по всему номеру. Папа сначала стоял, смотрел, когда я уже лежала. Она меня била пяткой по лицу. Папа потом поднял меня и начал ремнём бить. Ну, видимо, Настя что-то наговорила про меня», — со слезами рассказала Аня.

Анна с младшим братом (Фото: кадр из телешоу «Мужское/Женское»)

«Папа просто один раз психанул, взял ремень его по голове ударил», — уточнила потерпевшая.

Вопрос о документах и имуществе

«На суде при разделе детей папа предоставил эту справку. Видимо, он пошёл, получил», — заявила она.

Конфликт с семьёй отца

«По фактам всё стало ясно. Вот за последние все годы убедился, что это редкий подлец со связями. Тщеславный и жестокий», — заявил он.

«В детстве он неплохой мальчик был, но превратился в такую дрянь, которую, ну, трудно ещё где-то найти на белом свете. Вот даже оценку дать нельзя, какой он папа и как человек, и как сын. Он где может, там я попытался замарать: тренер-инвалид, без образования. Вот в итоге жизнь прожил ради этого подлеца, а получил то, что имею здесь», — рассказал отец Покровского.

«У дедушки была квартира, ему дали как хорошему тренеру, и там была двухкомнатная квартира в Екатеринбурге. И папа её просто продал. Я когда спрашивала у друзей дедушки, они сказали, что просто подделал подпись. И потом папа звонил в Федерацию хоккея Свердловской области. И просил дедушку отстранить от тренировок», — рассказала девушка.

Позиция адвокатов

Ирина Кот (Фото: кадр из телешоу «Мужское/Женское»)

«Нужно разобраться с диагнозом. Я бы рекомендовала обратиться в суд за установлением юридического факта. В этом суде пройти экспертизу психолого-психиатрическую вашей маме, чтобы установили её дееспособность, чтобы это всё было аннулировано», — заявил адвокат Ирина Калинина.