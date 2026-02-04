«Редкий подлец»: Глава федерации хоккея Ленобласти избивал детей, подделывал документы и оставил отца ни с чем. Дочь раскрыла семейные тайны
19-летняя дочь президента Федерации хоккея Ленинградской области и известного тренера Валерия Покровского, Анна, заявила, что её отец незаконным путём отобрал у неё квартиру. В студии программы «Мужское/Женское» на Первом канале девушка сообщила, что отец применял физическое насилие к ней и другим родственникам. Подробнее о громком семейном деле читайте в материале «Радио 1».
Тяжёлое начало конфликтаПо словам дочери Покровского, проблемы в семье начались в 2015 году. После ссоры родителей отец забрал девятилетнюю Анну и её шестилетнего брата Сашу из дома. Дети переехали жить к нему и его новой жене, Анастасии Павловской. На тот момент Павловская была тренером девушки по художественной гимнастике. Отец объяснил дочери, что матери нужно побыть одной.
«Папа начал говорить, что мама заболела очень сильно, у неё психическое расстройство, что она сейчас очень много пьёт алкоголя, что она подсела на наркотики, она для нас очень опасна, поэтому, пока она не выйдет из такого состояния, он нас боится туда отдавать», — рассказала Покровская.За три года жизни с отцом Анна встречалась с матерью всего два-три раза. Однако как только мать девушки узнала, что её супруг живёт с новой женщиной, то сразу подала на развод. При этом, суд постановил, что младший брат Анны должен проживать с матерью. Однако, как заявляет девушка, Валерий это решение не выполняет и ребёнка не возвращает. По её словам, он не позволяет матери и ей видеться с мальчиком и формирует у него негативное отношение к родным.
Обвинения в насилииАнна описала постепенное ухудшение атмосферы в новой семье. Через полтора месяца, по её словам, началась «пассивная агрессия», а затем и физические наказания.
«Говорили, что мы тупые, что мы ни на что не способны. Как бы я хорошо училась», — рассказала Покровская.Наиболее тяжёлый инцидент, по утверждению девушки, произошёл в 2018 году в Крыму, где Павловская проводила спортивные сборы. Из-за бытового конфликта Анастасия, а затем и отец, жестоко избили её.
«Меня Настя взяла за волосы. Я упала, она меня потащила по всему номеру. Папа сначала стоял, смотрел, когда я уже лежала. Она меня била пяткой по лицу. Папа потом поднял меня и начал ремнём бить. Ну, видимо, Настя что-то наговорила про меня», — со слезами рассказала Аня.Свидетель этих событий, женщина по имени Татьяна, связалась с программой и подтвердила, что видела запуганного ребёнка и слышала крики из номера. Она отметила, что младший брат Анны, Саша, выглядел нервным и забитым. Сама девушка сообщила, что её младший брат подвергался не меньшему, а возможно, и большему насилию, поскольку внешне был очень похож на мать, что, по её словам, особенно злило Павловскую. Она привела пример, как отец ударил мальчика ремнём, за то, что тот неправильно повесил брюки.
«Папа просто один раз психанул, взял ремень его по голове ударил», — уточнила потерпевшая.Анна утверждает, что избиения случались регулярно. Устав от всего этого, она приняла решение, что лучше будет «жить с наркоманкой-шизофреничкой», чем терпеть такие избиения. Брат её решение не поддержал и остался с отцом.
Вопрос о документах и имуществеВо время бракоразводного процесса Валерий Покровский, как сообщила адвокат Ирина Кот, предъявил суду брачный договор. Согласно этому документу, всё имущество, записанное на него, оставалось в его собственности. Бывшая супруга Наталья Покровская категорически заявила, что никогда не подписывала такой контракт. Она указала на странные обстоятельства: договор якобы составили и заверили у нотариуса в Москве, хотя семья постоянно проживала в Санкт-Петербурге.
Адвокат и вовсе отметила, что этот документ заверял нотариус, которого впоследствии осудили за махинации с недвижимостью. По словам заявителей, из-за этого договора мать потеряла права на четыре квартиры в центре Санкт-Петербурга, которые семья приобретала в браке. Сейчас, по их информации, у женщины осталась только ½ доля в одном жилье, где проживает сам Покровский. Ещё одним спорным документом стала медицинская справка о диагнозе Натальи. На вопрос о том, действительно ли у матери девушки есть шизофрения, та ответила отрицательно.
«На суде при разделе детей папа предоставил эту справку. Видимо, он пошёл, получил», — заявила она.Эксперт в программе пояснил, что такой серьёзный диагноз не могут поставить заочно, без длительного наблюдения пациента. Анна считает эту справку подделкой.
Конфликт с семьёй отцаАнна обвинила папу в давлении на его собственного отца, известного наставника по хоккею Александра Покровского. По её словам, Валерий Покровский продал квартиру, которую пенсионеру дали как заслуженному тренеру, и пытался добиться его отстранения от работы. Дедушка Анны по материнской линии Владимир очень жёстко высказался о бывшем зяте.
«По фактам всё стало ясно. Вот за последние все годы убедился, что это редкий подлец со связями. Тщеславный и жестокий», — заявил он.В программе показали видеообращение покойного Александра Покровского, где он резко критикует сына и его жену.
«В детстве он неплохой мальчик был, но превратился в такую дрянь, которую, ну, трудно ещё где-то найти на белом свете. Вот даже оценку дать нельзя, какой он папа и как человек, и как сын. Он где может, там я попытался замарать: тренер-инвалид, без образования. Вот в итоге жизнь прожил ради этого подлеца, а получил то, что имею здесь», — рассказал отец Покровского.Анна заявила, что её отец теперь угрожает закрыть хоккейный корт, который построил её дед.
«У дедушки была квартира, ему дали как хорошему тренеру, и там была двухкомнатная квартира в Екатеринбурге. И папа её просто продал. Я когда спрашивала у друзей дедушки, они сказали, что просто подделал подпись. И потом папа звонил в Федерацию хоккея Свердловской области. И просил дедушку отстранить от тренировок», — рассказала девушка.Она добавила, что сама осталась ни с чем, а её квартиру папа продал для покупки дорогой машины.
Позиция адвокатовАдвокат Ирина Кот сообщила, что сейчас она ведёт дела о признании брачного договора недействительным и о выделении доли в квартире. Кроме того, Кот добивается возбуждения уголовного дела по факту истязания детей. Юристы в студии посоветовали провести почерковедческую экспертизу подписи на брачном договоре и официально оспорить диагноз матери через суд.
«Нужно разобраться с диагнозом. Я бы рекомендовала обратиться в суд за установлением юридического факта. В этом суде пройти экспертизу психолого-психиатрическую вашей маме, чтобы установили её дееспособность, чтобы это всё было аннулировано», — заявил адвокат Ирина Калинина.Ведущие программы отметили, что многократно пытались связаться с Валерием Покровским, чтобы получить его комментарии, но он и его представители не пошли на контакт. В эфире ему вновь предоставили возможность высказать свою версию событий. По словам Анны, Валерий избегает общения. Он скрывается от родственников и журналистов, не сообщает свой адрес и даже нанял охрану.