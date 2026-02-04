Подожгла и ударила молотком: назвали число пострадавших от поджога школьницей одноклассника в Красноярске
Baza: пять детей пострадали в результате нападения школьницы в Красноярске
Пять детей пострадали в результате нападения школьницы в Красноярске. Об этом сообщает Baza.
В наиболее тяжёлом состоянии находится мальчик, которого нападавшая облила бензином и подожгла. У него сильные ожоги спины, рук, шеи и головы. Выбраться на улицу после случившегося ему помогла учительница.
По данным источника, ожоги также получили ещё двое детей, в том числе сама школьница. Ещё двоих пострадавших госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Как утверждается, нападавшая нанесла им удары молотком по голове.
Ранее сообщалось, что в тихом якутском селе Танда произошла трагедия.
Читайте также: