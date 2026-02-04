Школьница-поджигательница находится на допросе с матерью
Школьницу, подозреваемую в попытке поджога, задержали. Сейчас она вместе с матерью находится на допросе прямо в школе, пишет Baza.
Родители восьмиклассницы, которая сегодня напала на учеников в красноярской школе, утверждают, что не подозревали о намерениях дочери устроить поджог. По словам отца, девочка всегда казалась доброй и общительной, занималась плаванием и рисованием, играла на гитаре.
При этом старшая сестра поделилась иной картиной. По сообщению СМИ, она знала о проблемах Влады в школе. С ее слов, одноклассники якобы травили девочку из-за внешности и одежды. На фоне этого школьница чувствовала себя одинокой и нередко возвращалась домой в слезах.
В последние два месяца, говорят близкие, она стала заметно отдаляться от родителей. Вместе с тем ни сестра, ни взрослые не знали о планах нападения на школу и одноклассников.
