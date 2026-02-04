Школьница-поджигательница находится на допросе с матерью

04 февраля 2026, 13:16

Baza: Напавшую на одноклассника восьмиклассницу допрашивают с матерью в школе

Фото: istockphoto/Rawf8

Школьницу, подозреваемую в попытке поджога, задержали. Сейчас она вместе с матерью находится на допросе прямо в школе, пишет Baza.