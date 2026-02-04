04 февраля 2026, 14:03

В громком скандале вокруг Джеффри Эпштейна появилось имя Анджелины Джоли

Анджелина Джоли (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В громком скандале вокруг Джеффри Эпштейна появились новые имена. Согласно свежим материалам по делу, опубликованным на сайте Минюста США, актриса Анджелина Джоли якобы неоднократно направляла ему приглашения на мероприятия, связанные с премьерами и показами своих фильмов.