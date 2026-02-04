В громком скандале вокруг Джеффри Эпштейна появились новые имена
В громком скандале вокруг Джеффри Эпштейна появились новые имена. Согласно свежим материалам по делу, опубликованным на сайте Минюста США, актриса Анджелина Джоли якобы неоднократно направляла ему приглашения на мероприятия, связанные с премьерами и показами своих фильмов.
В документах упоминается, что осенью 2014 года, на фоне выхода картины «Несломленный», Эпштейна приглашали на закрытый показ. Также говорится, что в 2017 году ему направили приглашение на премьеру фильма «Сначала они убили моего отца».
Примечательно, что в обоих случаях Джоли выступала не только как актриса, но и как режиссёр проектов. В опубликованной переписке при этом утверждалось, что Эпштейн планирует посетить эти события.
Вместе с тем, несмотря на внимание к теме и «вечную память» интернета, публичных подтверждений в виде фотографий Эпштейна на красных дорожках или совместных снимков с премьер так и не появилось.
