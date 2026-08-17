«Реинкарнация»: Иосиф Пригожин рассказал, как песня «Часики» снова оказалась на пике популярности
Продюсер Пригожин: песня «Часики» получила новые жизни благодаря Криду и MONА
Ремейки прочно заняли нишу в современной музыкальной культуре: они возвращают забытые мелодии, знакомят зумеров с хитами прошлых лет и перезапускают карьеры артистов. От джазовых стандартов до поп-блокбастеров — переосмысление становится не просто трендом, а полноценным жанром, где новая аранжировка меняет восприятие текста и эмоциональный посыл песни. Однако у этой концепции очень много недоброжелателей.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что к ремейкам нужно относиться положительно и объяснил это на примере популярной песни Валерии.
«У нас есть песня "Часики", когда мы ее сделали совместно с Егором Кридом, она получила вторую жизнь. Когда ее спела MONA, она получила третью жизнь. Любой ремейк даёт новую жизнь, это реинкарнация», — сказал он.Пригожин отметил, что новый взгляд на произведение несомненно нужен, потому что он оживляет его, придает свежести, тем самым популяризируя среди новой аудитории.
«А что хорошего, если песня будет лежать на полке? Я не понимаю, например, авторов, которые дерутся за то, чтобы их произведение не появлялось, предположим, у нового поколения. Они не дают своего согласия и являются дураками. Только дураки не дадут разрешения на каверы, на ремейки, на новые истории, потому что нужно новое дыхание», — высказался Пригожин.