«Реинкарнация»: Иосиф Пригожин рассказал, как песня «Часики» снова оказалась на пике популярности

17 августа 2026, 14:57

Продюсер Пригожин: песня «Часики» получила новые жизни благодаря Криду и MONА

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Ремейки прочно заняли нишу в современной музыкальной культуре: они возвращают забытые мелодии, знакомят зумеров с хитами прошлых лет и перезапускают карьеры артистов. От джазовых стандартов до поп-блокбастеров — переосмысление становится не просто трендом, а полноценным жанром, где новая аранжировка меняет восприятие текста и эмоциональный посыл песни. Однако у этой концепции очень много недоброжелателей.





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что к ремейкам нужно относиться положительно и объяснил это на примере популярной песни Валерии.





«У нас есть песня "Часики", когда мы ее сделали совместно с Егором Кридом, она получила вторую жизнь. Когда ее спела MONA, она получила третью жизнь. Любой ремейк даёт новую жизнь, это реинкарнация», — сказал он.