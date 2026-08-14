«Как был колхозником, так и остался»: Пригожин высказался о Руссо
Продюсер Пригожин назвал Руссо певцом среднего уровня
Продюсер Иосиф Пригожин назвал Авраама Руссо певцом среднего уровня и колхозником, а также собрался подавать на артиста в суд.
Напомним, между Руссо и Пригожиным вспыхнул публичный скандал. Певец считает, что продюсер должен быть ему благодарным за свое благосостояние, поскольку он приносил большие доходы. Кроме того, Руссо не исключил, что именно Пригожин был причастен к его похищению. В разговоре с Общественной Службой Новостей супруг Валерии отметил, что Руссо является клеветником и фантазером.
«Если бы не я, если бы не продюсирование Тельмана Исмаилова, то не было бы никакого Авраама Руссо. Мы ему дали путевку в шоу-бизнес, мы его привели к славе и недосягаемым высотам. А он сказки рассказывает о том, что он мне принес несметные богатства», — сказал Пригожин.
Он добавил, что артист намеренно использует в своих интервью громкие имена для привлечения внимания к собственной персоне. Пригожин намерен обратиться в суд, чтобы Руссо «ответил за свои слова». Продюсер также назвал его «певцом среднего уровня, который как был колхозником, так и остался», отметив «поведение труса и отсутствие мужских качеств».