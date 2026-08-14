«Как был колхозником, так и остался»: Пригожин высказался о Руссо

14 августа 2026, 14:21

Продюсер Пригожин назвал Руссо певцом среднего уровня

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @ iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Авраама Руссо певцом среднего уровня и колхозником, а также собрался подавать на артиста в суд.





Напомним, между Руссо и Пригожиным вспыхнул публичный скандал. Певец считает, что продюсер должен быть ему благодарным за свое благосостояние, поскольку он приносил большие доходы. Кроме того, Руссо не исключил, что именно Пригожин был причастен к его похищению. В разговоре с Общественной Службой Новостей супруг Валерии отметил, что Руссо является клеветником и фантазером.





«Если бы не я, если бы не продюсирование Тельмана Исмаилова, то не было бы никакого Авраама Руссо. Мы ему дали путевку в шоу-бизнес, мы его привели к славе и недосягаемым высотам. А он сказки рассказывает о том, что он мне принес несметные богатства», — сказал Пригожин.