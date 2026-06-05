«Это кузница»: Иосиф Пригожин высказался о возвращении «Фабрики звёзд»
Иосиф Пригожин прокомментировал возвращение «Фабрики звёзд» на Первый канал
Первый канал объявил о возвращении легендарного проекта «Фабрика звёзд». Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал своё мнение о перезапуске некогда популярного шоу.
В беседе с Общественной Службой Новостей Иосиф Игоревич заявил, что возвращение «Фабрики звёзд» на Первый канал привлечёт внимание как поклонников шоу, так и совсем юных зрителей.
«У нас сменилось с последней «Фабрики» почти два поколения. И многие молодые люди вообще не знают, что это за проект. Это довольно хороший продукт, который, как мне кажется, должен быть на телевидении. Более того, это ещё и отличная площадка для создания новых звёзд, а нам сегодня очень не хватает новых исполнителей», — подчеркнул Пригожин.Продюсер отметил, что «Фабрика» всегда служила кузницей новых талантов. Эти исполнители потом представляли страну на международных шоу и становились мировыми звёздами. Он добавил, что с нетерпением будет ждать выхода пилотной версии проекта.