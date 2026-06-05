«Это кузница»: Иосиф Пригожин высказался о возвращении «Фабрики звёзд»

05 июня 2026, 14:15

Иосиф Пригожин прокомментировал возвращение «Фабрики звёзд» на Первый канал

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Первый канал объявил о возвращении легендарного проекта «Фабрика звёзд». Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал своё мнение о перезапуске некогда популярного шоу.





В беседе с Общественной Службой Новостей Иосиф Игоревич заявил, что возвращение «Фабрики звёзд» на Первый канал привлечёт внимание как поклонников шоу, так и совсем юных зрителей.

«У нас сменилось с последней «Фабрики» почти два поколения. И многие молодые люди вообще не знают, что это за проект. Это довольно хороший продукт, который, как мне кажется, должен быть на телевидении. Более того, это ещё и отличная площадка для создания новых звёзд, а нам сегодня очень не хватает новых исполнителей», — подчеркнул Пригожин.