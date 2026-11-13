13 ноября 2026, 19:12

Сергей Мезенцев (Фото: Instagram* / @sergey_meza)

14 ноября Сергею Мезенцеву исполняется 44 года. Он прославился благодаря абсурдным репортажам «Реутов ТВ», примерил образы гламурного журналиста, пикапера и эпатажного рэпера, а в личной жизни пережил болезненный развод и признался в изменах. Как комик превратился в целую коллекцию персонажей и почему его откровения о семье вызвали столько внимания — в материале «Радио 1».





Содержание Как Сергей Мезенцев стал королем абсурдного юмора DJ Oguretz и Lil Dik: от рейвов 90-х до драки на Versus Battle «Я изменял и чувствовал себя паршиво»: признание, которое последовало за разводом Вторая свадьба и условие невесты: Мезенцев два года ходил к психологу «Я придумал, я сделал»: почему Мезенцева обвиняли в самовлюбленности

Как Сергей Мезенцев стал королем абсурдного юмора

Сергей Мезенцев (Фото: Instagram* / @sergey_meza)

DJ Oguretz и Lil Dik: от рейвов 90-х до драки на Versus Battle

Сергей Мезенцев (Фото: Instagram* / @sergey_meza)

«Я изменял и чувствовал себя паршиво»: признание, которое последовало за разводом

«Да, изменял. Чувствовал себя паршиво… Есть такая штука у мужчин: ты никогда не знаешь, насколько тебе нравится женщина, пока с ней не переспишь. Потому что мы жертвы гормональных нужд. Мы можем влюбиться после секса на много лет, а можем, как очнувшись от гипноза, сказать: "Что я здесь делаю?" Думаю, природа женской измены эмоциональная. Мужчины же часто просто дают слабину. Когда я изменял — это была именно слабость. Мне неприятно себя чувствовать слабым, человеком, который не контролирует свою жизнь», — заявлял шоумен StarHit.

Сергей Мезенцев (Фото: Instagram* / @sergey_meza)

«Я когда разводился, ушел не к кому-то, а просто стал свободным. Самая лучшая установка такая: вы — единственный, кто у вас есть. Родители могут умереть, дети разлюбить, партнер разочаровать или наоборот и так далее. Но вы у вас всегда останетесь. Нужно стараться читать инструкцию к себе — кто я такой. Если вы умеете быть счастливыми сами по себе, и вам очень нужно в отношения, тогда вы не испортите жизнь другому человеку», — рассуждал он.

«Я не обсуждаю бывшую жену, потому что она сказала: "Пожалуйста, сделай, чтобы мне вообще не доставалось никакого общественного внимания. Я этого не люблю. У меня на это аллергия, мне это не нужно". У нее была непереносимость внимания, а теперь я живу с блогером», — говорил Сергей.

Вторая свадьба и условие невесты: Мезенцев два года ходил к психологу

Сергей Мезенцев и Марианна Елисеева (Фото: Instagram* / @sergey_meza)

«Я пошел в период развода… Это было очень эмоциональное решение. Я был раздерган чуть-чуть. Плюс это была просьба моей жены (Марианна, — прим. ред.). Она в терапии давно, и сказала: "Я уже привыкла вот к определенному разговору. У нас не получается с тобой решать проблемы. Понимаешь, если хочешь, чтобы мы жили долго, счастливо, и не делили потом имущество, давай ты попробуешь поработать с психологом". <…> Это было ее условие перед браком», — делился артист в беседе с Амираном Сардаровым.

Сергей Мезенцев (Фото: Instagram* / @sergey_meza)

«Мы невероятные трудоголики. Ну, нет у тебя сил на другого человека. Но, если вы рядом, ты не можешь не испытывать вину, что у тебя нет на него сил. Понимаешь? Встречаться, когда у вас есть силы, есть мотивация — суперски. А сожительствовать и в какой-то момент уже не замечая друг друга, вот это страшно. Планируем заранее встречи друг с другом. Это происходит каждый день. Я либо остаюсь, либо ухожу. Могу остаться один-два раза в неделю», — рассказывал Сергей на YouTube-канале «Дневник хача».

«Я придумал, я сделал»: почему Мезенцева обвиняли в самовлюбленности

Сергей Мезенцев (Фото: Instagram* / @sergey_meza)

«Всем рекомендую быть самовлюблёнными. Это лучшее, что может с вами произойти. Кто сейчас процветает? Коучеры! Почему? Все неуверенные сейчас, все зашоренные. Целая индустрия живёт за счёт того, что вы сами себя недооцениваете и копаетесь», — отвечал он на вопрос о самовлюбленности.

«Ходить к нему нет никакого смысла. Он большой молодец, но из-за того, что к нему приковано огромное внимание, каждое твое слово рассматривается под миллиметром, и ты всегда уходишь оттуда с имиджевыми потерями, микроскандалом. В последнее время те, кто у него бывает, чуть-чуть прокляты, и потом у них что-то не ладится. Я это давно понял и не пошел бы, если бы он не вспомнил о «Реутов ТВ», которое я люблю», — высказался он.