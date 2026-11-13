«Реутов ТВ», измены и развод после 17 лет брака: актер и комик Сергей Мезенцев празднует 44-летие
14 ноября Сергею Мезенцеву исполняется 44 года. Он прославился благодаря абсурдным репортажам «Реутов ТВ», примерил образы гламурного журналиста, пикапера и эпатажного рэпера, а в личной жизни пережил болезненный развод и признался в изменах. Как комик превратился в целую коллекцию персонажей и почему его откровения о семье вызвали столько внимания — в материале «Радио 1».
Как Сергей Мезенцев стал королем абсурдного юмораСергей Мезенцев родился 14 ноября 1982 года в Кирове. Он пробовал получить сразу два высших образования — учился на детского педагога-психолога и художника, однако ни одно из них не завершил. В начале карьеры работал на местном телевидении в программе «Муз-привет», а также выступал в кировском КВН в составе дуэта «Бейкер стрит».
В 2007 году Мезенцев перебрался в Москву. Вместе с Владимиром Маркони он придумал проект «Реутов ТВ», который впоследствии стал одним из самых узнаваемых комедийных шоу своего времени. С 2010 по 2012 год программа выходила на MTV Россия и телеканале 2х2.
Главной особенностью «Реутов ТВ» были нарочито нелепые репортажи и герои, которые с абсолютно серьезным видом говорили и делали абсурдные вещи. Одним из центральных персонажей стал Илья Огурцов — провинциальный журналист, ведущий программы «Реутовский взгляд». Он живет с бабушкой, не употребляет алкоголь, избегает нецензурной лексики и придерживается православных взглядов.
Другой образ — Виктор Делюкс, гламурный репортер, рассуждающий о моде, стиле и гаджетах. Он вел программы «Модный диван» и «Модный девайс». А в «Взросляндии» Мезенцев появлялся в костюме собаки под именем Пёся: вместе с клоуном Флейтиком этот персонаж знакомил маленьких зрителей с якобы взрослой жизнью.
Сам Сергей объяснял, что его героев объединяет общая черта: все они идеалисты и мечтатели. Позднее к ним добавились и другие амплуа — например, Дракон, вымышленный специалист по знакомству и соблазнению женщин, а также Мастерджойстик 3000, ведущий программы об обзорах видеоигр.
DJ Oguretz и Lil Dik: от рейвов 90-х до драки на Versus BattleВ 2013 году Мезенцев начал выпускать музыкальные клипы под псевдонимом DJ Oguretz. Этот персонаж — карикатурный образ рейвера из 1990-х. Дебютное видео на песню «Let the Music Fuck You» попало в список 25 лучших клипов года по версии журнала «Афиша».
В роликах DJ Oguretz появлялись известные музыканты, в том числе DJ Грув и Найк Борзов. Сам Мезенцев в этом образе также засветился в клипе Ивана Дорна «Ты в плюсе».
В июле 2016 года артист представил еще одного героя — рэпера Lil Dik. За этим псевдонимом скрывался вымышленный московский бизнесмен-плейбой Валерий Диктирёв, владелец сети автомоек STRUYA. По задумке Мезенцева, Lil Dik приходился старшим братом DJ Oguretz.
В конце 2016 года на лейбле Gazgolder вышел дебютный альбом персонажа «Пароль: BLAZHEN$TVO». В следующем году артист выпустил пластинку Neonovy Govnuk’, сингл «Тюльпаны и Нунчаки» и дисс на рэпера Сяву под названием «Ты не тру».
В мае 2017 года Lil Dik принял участие в Versus Battle против Сявы. Поединок завершился дракой, однако позднее Мезенцев рассказал, что конфликт был постановочным и заранее спланированным.
В 2021 году Сергей вместе с Тимофеем Копыловым из группы «Рекорд Оркестр» создал синти-поп-дуэт KISKATEKA. Первым релизом стал сингл «Я не в ресурсе», на который впоследствии сняли клип с участием актрисы Варвары Шмыковой. В 2025 году дуэт выпустил композицию «СКУФ ГРУВ».
Помимо музыки и юмористических проектов, Мезенцев снимается в рекламе брендов из самых разных сфер — от фастфуда и телекоммуникаций до электроники, недвижимости и IT.
«Я изменял и чувствовал себя паршиво»: признание, которое последовало за разводомЛичная жизнь артиста оказалась не менее насыщенной, чем его творческая биография. В первом браке Мезенцев состоял с 2002 по 2019 год. У бывших супругов родился сын Иван — в 2015 году. Развод после долгих лет совместной жизни стал для шоумена тяжелым испытанием. При этом он не стал подробно рассказывать о причинах расставания, но однажды откровенно признался, что изменял партнерше.
«Да, изменял. Чувствовал себя паршиво… Есть такая штука у мужчин: ты никогда не знаешь, насколько тебе нравится женщина, пока с ней не переспишь. Потому что мы жертвы гормональных нужд. Мы можем влюбиться после секса на много лет, а можем, как очнувшись от гипноза, сказать: "Что я здесь делаю?" Думаю, природа женской измены эмоциональная. Мужчины же часто просто дают слабину. Когда я изменял — это была именно слабость. Мне неприятно себя чувствовать слабым, человеком, который не контролирует свою жизнь», — заявлял шоумен StarHit.Мезенцев не уточнил, кому именно был неверен. Однако после его признания поклонники предположили, что речь могла идти о первой супруге. При этом артист подчеркивал: после развода он не уходил к другой женщине, а просто решил жить самостоятельно. В проекте «Подруги» Нежного редактора он рассуждал о том, почему важно научиться быть счастливым без партнера.
«Я когда разводился, ушел не к кому-то, а просто стал свободным. Самая лучшая установка такая: вы — единственный, кто у вас есть. Родители могут умереть, дети разлюбить, партнер разочаровать или наоборот и так далее. Но вы у вас всегда останетесь. Нужно стараться читать инструкцию к себе — кто я такой. Если вы умеете быть счастливыми сами по себе, и вам очень нужно в отношения, тогда вы не испортите жизнь другому человеку», — рассуждал он.Еще одной причиной, по которой Мезенцев не раскрывал подробности прошлого брака, было желание бывшей жены остаться вне публичного пространства. Сам артист объяснял, что она не любит внимание и попросила не обсуждать ее в интервью.
«Я не обсуждаю бывшую жену, потому что она сказала: "Пожалуйста, сделай, чтобы мне вообще не доставалось никакого общественного внимания. Я этого не люблю. У меня на это аллергия, мне это не нужно". У нее была непереносимость внимания, а теперь я живу с блогером», — говорил Сергей.При этом, по его словам, после расставания он постарался обеспечить бывшую супругу и сына всем необходимым. Мезенцев рассказывал, что оставил им квартиру и машину, самостоятельно определил размер алиментов и привязал выплаты к курсу евро. Кроме того, он оплачивал детский сад, ежегодный отдых и другие нужды.
Вторая свадьба и условие невесты: Мезенцев два года ходил к психологуВ 2021 году Сергей женился во второй раз. Его избранницей стала стилист и блогер Марианна Елисеева. Однако, прежде чем создать новую семью, артисту пришлось разобраться с последствиями предыдущих отношений.
Мезенцев признавался, что после развода долго не мог прийти в себя. В какой-то момент это стало мешать отношениям с новой возлюбленной. Елисеева предложила ему обратиться к специалисту и поставила посещение психолога условием перед свадьбой.
«Я пошел в период развода… Это было очень эмоциональное решение. Я был раздерган чуть-чуть. Плюс это была просьба моей жены (Марианна, — прим. ред.). Она в терапии давно, и сказала: "Я уже привыкла вот к определенному разговору. У нас не получается с тобой решать проблемы. Понимаешь, если хочешь, чтобы мы жили долго, счастливо, и не делили потом имущество, давай ты попробуешь поработать с психологом". <…> Это было ее условие перед браком», — делился артист в беседе с Амираном Сардаровым.По словам Мезенцева, сначала он относился к терапии без особого энтузиазма и даже говорил специалисту о своем неприятии подобных занятий. Но постепенно изменил отношение к работе над собой. В общей сложности он посещал сеансы психоанализа около двух лет.
При этом семейная жизнь Мезенцева и Елисеевой устроена довольно необычно. Супруги — трудоголики, у каждого много собственных дел, поэтому они решили не жить постоянно под одной крышей. Их квартиры находятся в одном доме, но проводить вместе каждую ночь пара не стремится.
«Мы невероятные трудоголики. Ну, нет у тебя сил на другого человека. Но, если вы рядом, ты не можешь не испытывать вину, что у тебя нет на него сил. Понимаешь? Встречаться, когда у вас есть силы, есть мотивация — суперски. А сожительствовать и в какой-то момент уже не замечая друг друга, вот это страшно. Планируем заранее встречи друг с другом. Это происходит каждый день. Я либо остаюсь, либо ухожу. Могу остаться один-два раза в неделю», — рассказывал Сергей на YouTube-канале «Дневник хача».
«Я придумал, я сделал»: почему Мезенцева обвиняли в самовлюбленностиНесмотря на успех «Реутов ТВ», отношения между бывшими коллегами и восприятие их вклада в проект со временем стали предметом обсуждения. В 2020 году журналист Виталий Халюков опубликовал резкую колонку о Сергее Мезенцеве, противопоставив его Владимиру Маркони.
Автор называл «Реутов ТВ» одной из значимых передач в истории российского юмора и отмечал, что Мезенцев был лицом проекта, тогда как Маркони воспринимался как напарник на вторых ролях. Однако, по мнению Халюкова, после завершения шоу публичные образы бывших партнеров сложились по-разному.
Особенно журналиста раздражали высказывания Мезенцева о собственной роли в успехе проекта. В интервью Юрию Дудю** комик, как отмечал автор колонки, часто говорил о своих достижениях от первого лица: «Я придумал», «Я сделал», «Это моя гордость». Сам Сергей и не скрывал положительного отношения к уверенности в себе.
«Всем рекомендую быть самовлюблёнными. Это лучшее, что может с вами произойти. Кто сейчас процветает? Коучеры! Почему? Все неуверенные сейчас, все зашоренные. Целая индустрия живёт за счёт того, что вы сами себя недооцениваете и копаетесь», — отвечал он на вопрос о самовлюбленности.Отдельно Мезенцев объяснял, почему не хотел бы повторно приходить на интервью к Дудю**. По его словам, участие в таком разговоре может обернуться репутационными потерями.
«Ходить к нему нет никакого смысла. Он большой молодец, но из-за того, что к нему приковано огромное внимание, каждое твое слово рассматривается под миллиметром, и ты всегда уходишь оттуда с имиджевыми потерями, микроскандалом. В последнее время те, кто у него бывает, чуть-чуть прокляты, и потом у них что-то не ладится. Я это давно понял и не пошел бы, если бы он не вспомнил о «Реутов ТВ», которое я люблю», — высказался он.Халюков воспринял эти слова как попытку переложить ответственность за возможные неудачи на интервьюера. В своей колонке он резко критиковал позицию Мезенцева и считал, что артист слишком высоко оценивает собственные заслуги. Это была оценка автора материала, а не бесспорный факт, однако она добавила еще один повод для обсуждения публичного образа комика.
Сегодня Мезенцев продолжает заниматься музыкой, юмором и видеопроектами, а также ведет YouTube-подкаст «Серёжа и микрофон». За годы карьеры он успел примерить десятки масок — от провинциального журналиста до эпатажного рэпера.