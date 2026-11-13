Звезда «Физрука» Даниил Вахрушев впервые станет отцом
Актёр Даниил Вахрушев впервые станет отцом. Артист сообщил радостную новость в личном блоге и опубликовал серию фотографий со своей возлюбленной Елизаветой Ефремовой.
На снимках бывшая спортсменка позирует с заметно округлившимся животом. В публикации Вахрушев назвал фотосессию одной из самых важных в своей жизни и обратился к избраннице со словами благодарности.
«Ну а тебе — не устану всю жизнь говорить спасибо за bb», — написал актёр, сопроводил пост эмодзи в виде сердца и отметил аккаунт избранницы.История любви пары началась на съёмочной площадке фильма «Хоккейные папы», где они впервые встретились. Позже Елизавета сама написала Даниилу, хотя решилась на этот шаг не сразу.
Между молодыми людьми завязались отношения, которые со временем переросли в совместную жизнь. Влюблённые не скрывали, что привыкали друг к другу непросто. Однако сложности не помешали им строить совместные планы.