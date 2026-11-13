Звезда «Физрука» Даниил Вахрушев впервые станет отцом

13 ноября 2026, 17:01

Даниил Вахрушев (Фото: Instagram* @daniilvahrushev)

Актёр Даниил Вахрушев впервые станет отцом. Артист сообщил радостную новость в личном блоге и опубликовал серию фотографий со своей возлюбленной Елизаветой Ефремовой.





На снимках бывшая спортсменка позирует с заметно округлившимся животом. В публикации Вахрушев назвал фотосессию одной из самых важных в своей жизни и обратился к избраннице со словами благодарности.

«Ну а тебе — не устану всю жизнь говорить спасибо за bb», — написал актёр, сопроводил пост эмодзи в виде сердца и отметил аккаунт избранницы.