С Даны Борисовой принудительно взыщут долг по кредитам
Судебные приставы принудительно взыщут с телеведущей Даны Борисовой долг по кредитным платежам в размере 92 тысяч 272 рублей.
Как сообщает «Газета.Ru», в 2025 году суд обязал Борисову расплатиться с агентством по взысканию долгов «Столичное АВД». Приказ судья вынес 22 сентября. Однако за год артистка так и не погасила задолженность.
Агентство «Столичное АВД» обратилось в суд, который встал на сторону взыскателя. После того как Борисова не выплатила долг в отведённый срок, материалы поступили в службу судебных приставов.
Отмечается, что исполнительное производство приставы возбудили в октябре 2026 года. Теперь сотрудники ФССП начнут принудительное взыскание: они получат право списывать средства со счетов должницы и применять иные меры, которые предусматривает закон.
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