30 мая 2025, 15:57

Никита Ефремов (Фото: Instagram* @efremovefremov)

Никита Ефремов — востребованный актер театра и кино, который привлекает внимание не только своими ролями, но и личной жизнью. В материале «Радио 1» мы рассмотрим его отношения с отцом, текущие творческие проекты и личные переживания.





Содержание Отношения с отцом Творческие планы и достижения Личная жизнь Страх отцовства

Отношения с отцом

«Важнее этого вряд ли что-то есть. Через родителей передается опыт жизни — как позитивный, так и негативный. Первые чувства и переживания мы получаем еще внутриутробно», — заявил Ефремов.

Никита Ефремов (Фото: Instagram* @efremovefremov)



Творческие планы и достижения

«Мне пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссер дал на это всего один месяц, а по-хорошему надо бы два, так что пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме. Но все получилось», — рассказал Ефремов.

Никита Ефремов (Фото: Instagram* @efremovefremov)



Личная жизнь

«Я хотел, чтобы она была только моей. Хотел доказать родителям, которые быстро развелись, что могу построить свою семью. Сейчас уже понимаю, что с моей стороны это был эгоцентризм. Я жил в себе и своих потребностях, самоутверждался, не понимая вообще, что такое партнерские отношения. Самое главное, что я не любил себя в тот момент. Например, путал чувство вины с совестью», — признавался о причинах развода Никита.

Никита Ефремов (Фото: Instagram* @efremovefremov)



Страх отцовства

«Понимаешь, у меня такая интересная семья, столько там всего происходит. Может быть, у меня внутри вообще какой-то страх есть относительно отцовства. Вот сделаю ребенка сейчас и его ждет вот это все. <...> Могу я этот страх не осознавать? Ну вот открываю этот страх. <...> Есть куча факторов внешних, которые могут меня тормозить», — заявил Ефремов в YouTube-подкасте с Владом Агановым.