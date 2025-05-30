Резкое похудение, сложные отношения с отцом, множество женщин и страх отцовства — что скрывает актер Никита Ефремов?
Никита Ефремов — востребованный актер театра и кино, который привлекает внимание не только своими ролями, но и личной жизнью. В материале «Радио 1» мы рассмотрим его отношения с отцом, текущие творческие проекты и личные переживания.
Отношения с отцомНикита Ефремов родился 30 мая 1988 года в Москве. Он сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. В августе 2023 года актер заявил о важности родственных связей в процессе самопознания. Никита подчеркнул, что именно через родителей человек обретает жизненный опыт.
«Важнее этого вряд ли что-то есть. Через родителей передается опыт жизни — как позитивный, так и негативный. Первые чувства и переживания мы получаем еще внутриутробно», — заявил Ефремов.
В апреле 2024 года актер признался, что продолжает общаться с отцом, несмотря на скандал, связанный с его делом. Напомним, что Михаил Ефремов был осужден за смертельное ДТП, произошедшее, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, в результате чего погиб водитель. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам лишения свободы. В конце марта 2025 года суд удовлетворил его просьбу об условно-досрочном освобождении, и 9 апреля 2025 года он вышел из колонии.
Творческие планы и достиженияНикита Ефремов имеет за плечами более 50 работ в кино. В 2024 году он снялся в нескольких значимых проектах, таких как «Вы меня видели?», «Морозко» и «Первый класс». Однако одним из самых ожидаемых фильмов стал «Мальвина», который оказался под угрозой выхода из-за скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Премьера этой комедии была отложена на неопределенный срок.
На данный момент в производстве находятся еще несколько картин с участием Ефремова, включая «Хроники русской революции», «Реплика», «Между нами химия», «Дорогая, я больше не перезвоню» и «Стальное сердце». Ради роли Соловья-Разбойника в последнем фильме актер экстренно похудел за месяц, чтобы соответствовать требованиям режиссера.
«Мне пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссер дал на это всего один месяц, а по-хорошему надо бы два, так что пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме. Но все получилось», — рассказал Ефремов.
Личная жизньНикита Ефремов, обладая ростом 180 см и весом 71 кг, известен своими многочисленными романами. В 17 лет он начал встречаться с Анной Михайловской, с которой познакомился на съемках проекта «Самая красивая».
Во время учебы в Школе-студии МХАТ Никита имел отношения с одной из сокурсниц, Еленой Дудиной, но этот роман быстро закончился. Затем он переключился на другую однокурсницу — Анну Чиповскую. Следующей его избранницей стала Нина Гусева, дочь спортивного комментатора Виктора Гусева. Однако вскоре Никита начал встречаться с другой Анной, которую называл своей будущей женой, и отпраздновал с ней свой 23-й день рождения.
Тем не менее, под венец он пошел с другой красавицей. В 2014 году Никита женился на Яне Гладких, актрисе театра «Современник». После регистрации брака они также повенчались, но их совместная жизнь оказалась недолгой, и через год пара развелась.
«Я хотел, чтобы она была только моей. Хотел доказать родителям, которые быстро развелись, что могу построить свою семью. Сейчас уже понимаю, что с моей стороны это был эгоцентризм. Я жил в себе и своих потребностях, самоутверждался, не понимая вообще, что такое партнерские отношения. Самое главное, что я не любил себя в тот момент. Например, путал чувство вины с совестью», — признавался о причинах развода Никита.
После разрыва Ефремова подозревали в романе с Ингрид Олеринской на съемках «Лондонграда». Вскоре появились слухи о его новой связи с Александрой Маниович. В 2019 году Никита начал отношения с телеведущей Марией Иваковой. Однако свадьбы не состоялось — в конце 2021 года пара рассталась. В августе 2023 года он перестал скрывать свою новую возлюбленную, художницу Ольгу Шурыгину. Пара появилась вместе на церемонии открытия кинофестиваля в Калининграде и активно делится совместными фотографиями в социальных сетях.
Страх отцовстваВ недавнем интервью Никита открылся о своих страхах стать отцом. Он выразил желание иметь детей, но признался, что его останавливают различные факторы, связанные с его «интересной» семьей. Актер отметил, что ему страшно передать своему ребенку ту сложную атмосферу, которая окружает его семью.
«Понимаешь, у меня такая интересная семья, столько там всего происходит. Может быть, у меня внутри вообще какой-то страх есть относительно отцовства. Вот сделаю ребенка сейчас и его ждет вот это все. <...> Могу я этот страх не осознавать? Ну вот открываю этот страх. <...> Есть куча факторов внешних, которые могут меня тормозить», — заявил Ефремов в YouTube-подкасте с Владом Агановым.
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