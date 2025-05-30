Паулина Андреева впервые появилась на публике после развода с Бондарчуком

30 мая 2025, 12:41

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Паулина Андреева впервые появилась на публике после развода с режиссером Федором Бондарчуком. Как пишут бьюти-обозреватели, селебрити видели на презентации новой обувной коллекции одного из российских брендов.