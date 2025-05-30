Паулина Андреева впервые появилась на публике после развода с Бондарчуком

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Паулина Андреева впервые появилась на публике после развода с режиссером Федором Бондарчуком. Как пишут бьюти-обозреватели, селебрити видели на презентации новой обувной коллекции одного из российских брендов.



Женщина выбрала для мероприятия подчеркивающее фигуру молочное платье и пиджак в тон ему. Отмечено, что там же присутствовала артистка Юлия Снигирь.

О разводе Андреевой и Бондарчука стало известно в этом году. Знаменитости поблагодарили друг друга в соцсетях за годы совместной жизни, посвятив друг другу пост. Причин разрыва они не назвали, уточнив, что претензий друг к другу не имеют. Экс-супруги вышли из медиапространства и хранили молчание.


Никита Кротов

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