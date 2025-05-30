Алексея Воробьева засняли за поцелуем с Гарифуллиной после новостей о свадьбе
Певца Алексея Воробьева засняли за поцелуем с возлюбленной Аидой Гарифуллиной в одном из ресторанов Москвы. Уточняется, что кадр был сделан изданием «Блокнот».
Информация о женитьбе исполнителя хита «Она сумасшедшая» появилась в середине текущего месяца. Уточнялось, что роспись с оперной певицей была тайной. Будущая пара познакомилась на шоу «Фантастика». Алексей ничего не комментировал по данному поводу, но и не скрывал обручального кольца.
Обозреватели уточняют, что свидание знаменитостей проходило на Патриарших прудах. Предполагаемые супруги мило беседовали, держась за руки и целовались. Похоже, что Алексей Воробьев покинул ряды холостяков и теперь женатый человек.
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