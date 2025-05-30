Алексея Воробьева засняли за поцелуем с Гарифуллиной после новостей о свадьбе

Алексей Воробьев (Фото: Telegram/@alexsparrow_official)

Певца Алексея Воробьева засняли за поцелуем с возлюбленной Аидой Гарифуллиной в одном из ресторанов Москвы. Уточняется, что кадр был сделан изданием «Блокнот».



Информация о женитьбе исполнителя хита «Она сумасшедшая» появилась в середине текущего месяца. Уточнялось, что роспись с оперной певицей была тайной. Будущая пара познакомилась на шоу «Фантастика». Алексей ничего не комментировал по данному поводу, но и не скрывал обручального кольца.

Обозреватели уточняют, что свидание знаменитостей проходило на Патриарших прудах. Предполагаемые супруги мило беседовали, держась за руки и целовались. Похоже, что Алексей Воробьев покинул ряды холостяков и теперь женатый человек.


Никита Кротов

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