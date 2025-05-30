«Ложные слухи»: Директор Ефремова высказалась о возвращении актера к работе

30 мая 2025, 13:18

Директор Михала Ефремова отказалась говорить о его возвращении к съемкам

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Татьяна Глаголева, являющаяся представителем Михаил Ефремова коротко и ёмко ответила на частые вопросы о возвращении актёра к съёмкам.





Михаил Ефремов, недавно вышедший из тюрьмы сейчас занимается восстановлением здоровья после отбывания наказания. Но, несмотря на желание актёра уделить время реабилитации, всё чаще и чаще появляется информация о том, что Ефремов вот-вот выйдет на съемочную площадку и контракт на кругленькую сумму уже подписан.



Представитель артиста Татьяна Глаголева отказалась обсуждать информацию о возможном возвращении актера на сцену. На вопрос журналистов директор ответила коротко, «обрубив» все дальнейшие попытки получить свежие новости о дальнейшей карьере Ефремова.





«Я не уполномочена комментировать, извините», — лаконично ответила Глаголева.