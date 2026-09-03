«Рискуем получить SHAMAN 2.0»: Стилист дала совет певцу по сценическому образу

03 сентября 2026, 16:21

Стилист Скороходова: Shamanу лучше уйти от облегающего низа к глубокому крою

Ярослава Дронова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Демонстративное сожжение кожаных штанов в печи, устроенное Ярославом Дроновым, прокомментировали стилисты. Они признали жест грамотным ребрендингом.





Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» отнесла само сожжение брюк к «русифицированному жесту» прощания с прошлым этапом, но призывает не искать немедленной замены сожженной вещи.





«Если он заменит их на другую столь же кричащую деталь, мы рискуем получить SHAMANа 2.0. История будет той же, только с другим предметом», — предупредила она.

«Сценический костюм не должен быть повседневным или нравиться абсолютно всем. Он может быть преувеличенным, гипертрофированным, провокационным. Но важно, чтобы одежда усиливала артиста, а не превращалась в главного героя или даже мем вместо него. Важно, чтобы она усиливала артиста. SHAMANу лучше остановиться на сдержанной рок-эстетике с элементами милитари вместо дешевой провокации», — посоветовала Анна Скороходова.