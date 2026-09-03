«Рискуем получить SHAMAN 2.0»: Стилист дала совет певцу по сценическому образу
Стилист Скороходова: Shamanу лучше уйти от облегающего низа к глубокому крою
Демонстративное сожжение кожаных штанов в печи, устроенное Ярославом Дроновым, прокомментировали стилисты. Они признали жест грамотным ребрендингом.
Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» отнесла само сожжение брюк к «русифицированному жесту» прощания с прошлым этапом, но призывает не искать немедленной замены сожженной вещи.
«Если он заменит их на другую столь же кричащую деталь, мы рискуем получить SHAMANа 2.0. История будет той же, только с другим предметом», — предупредила она.
В качестве спасения образа она предложила кардинально сменить концепцию: уйти от облегающего низа к архитектурным пальто, сложному крою и глубоким оттенкам. Стилист настояла на том, что для артиста такого уровня настало время взрослой визуальной стратегии.
«Сценический костюм не должен быть повседневным или нравиться абсолютно всем. Он может быть преувеличенным, гипертрофированным, провокационным. Но важно, чтобы одежда усиливала артиста, а не превращалась в главного героя или даже мем вместо него. Важно, чтобы она усиливала артиста. SHAMANу лучше остановиться на сдержанной рок-эстетике с элементами милитари вместо дешевой провокации», — посоветовала Анна Скороходова.