«Русифицированный жест»: Стало известно, почему SHAMAN на самом деле сжег свои кожаные штаны

03 сентября 2026, 15:46

Стилист Скороходва: SHAMAN сжег свои кожаные штаны, потому что они стали мемом

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, объяснил решение сжечь кожаные штаны в печи, связав это с переосмыслением и новым жизненным этапом. Он пообещал больше никогда не надевать подобное.





Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что в мире сценической моды есть железное правило: костюм должен работать на артиста, а не артист на костюм. Однако в случае с SHAMANом произошла ровно обратная метаморфоза: то, что задумывалось как инструмент демонстрации силы, уверенности и рок-театральности, со временем превратилось в самостоятельного монстра.





«Кожа десятилетиями существует в мужском сценическом гардеробе от рок-музыки до большой поп-сцены. И для SHAMANа этот образ задумывался вполне логично. Он должен был подчеркивать силу, уверенность, некоторую брутальность и театральность», — отметила она.

«Внимание к этим брюкам во многом усиливал и сам SHAMAN — определенными сценическими жестами, манерой их обыгрывать, эпизодами с микрофоном. В результате вещь получила слишком много самостоятельного внимания и фактически стала мемом», — объяснила Скороходова.

«Тогда деталь перестает работать на образ и начинает работать против него. SHAMAN не просто отказался от вещи, а превратил это в отдельный ритуал с печью, огнем, с символикой завершения этапа. Это своеобразно русифицированный жест. Однако здесь я бы не рекомендовала искать новую столь же навязчивую фирменную вещь, иначе мы можем видеть продолжение истории с брюками, только в лице другого изделия», — сообщила стилист.