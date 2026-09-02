«Это целая история»: SHAMAN признался, что до сих пор не купил себе жильё

02 сентября 2026, 22:14

Певец SHAMAN рассказал, что не имеет собственного жилья и живёт у супруги

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в интервью KP.RU впервые подробно высказался о своём положении с недвижимостью.





Ярослав признался, что на сегодняшний день не владеет собственным жильём — он только присматривается к вариантам на рынке и изучает предложения. Артист пояснил, что на текущий момент проживает в доме своей супруги Екатерины Мизулиной.

«Это целая история — выбирать, ездить и смотреть. Пока я не знаю, чего именно хочу. Возможно, это будет загородный дом, а может, и квартира в городе. Главное, чтобы жильё было удобным и подходило под мой график работы», — сообщил Дронов.