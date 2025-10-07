Рыженькая из «Тату» раскрыла свое настоящее отношение к Shaman

07 октября 2025, 13:46

Лена Катина: Shaman уважаю, очень нравится его голос

Shaman (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Солистка «Тату» Лена Катина вернулась на сцену после многолетнего перерыва. Теперь она будет выступать не только сольно, но и в составе скандального дуэта.





Оказалось, что после концерта на Олимпиаде в 2014 году, участницы группы сильно рассорились, и теперь заново выстраивают отношения и общую карьеру.

«Какое-то время мы не работали. После Олимпиады у нас был конфликт, отменились совместные мероприятия. Потом нам предложили выступить в Минске. Мы вышли на одну сцену. Много лет прошло, мы выросли, выступили, пообщались. «Тату» — это культовая группа и песни у нас классные. Потом нас пригласили выступить в Питере, затем я брала паузу, декрет. Сейчас я начала из него «выползать», и мы возобновили концертную деятельность», — рассказала Катина в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1».

Лена Катина (Фото: Радио 1)

«Интервидение не смотрела. Shamanа уважаю, очень нравится его голос. Я настолько погрязла в делах. По сольному творчеству, дети. Особо телевизор не смотрю и уже достаточно давно», — отметила певица.