18 ноября 2026, 21:02

Роберт Паттинсон (Фото: Instagram* / @amazonmgmstudios)

Роберт Паттинсон официально стал новым Джеймсом Бондом — и это назначение уже раскололо поклонников франшизы на два лагеря. Одни уверены, что звезда «Сумерек» и «Бэтмена» привнесёт в образ агента 007 долгожданную загадочность, другие считают выбор продюсеров слишком предсказуемым и коммерческим. Как актёр прошёл путь от подростковой славы до главной шпионской роли мирового кино и почему его кандидатура вызвала столько споров — в материале «Радио 1».





Содержание «Он и есть Джеймс Бонд»: что известно о назначении От Седрика Диггори до Эдварда Каллена: путь к мировой славе Измена Кристен Стюарт, помолвка и рождение дочери Семь актёров в роли Бонда: кого сменит Паттинсон Кто может стать новой девушкой Бонда «Не тот типаж» и слишком безопасный выбор: почему назначение Паттинсона критикуют

«Он и есть Джеймс Бонд»: что известно о назначении

«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в истории кино, и роль агента 007 — это честь, выпадающая раз в жизни. Сказать, что эта роль — исполнение моей мечты, значит ничего не сказать. Я невероятно воодушевлён этим сотрудничеством и предстоящей работой с такой потрясающей командой», — заявил актёр.

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Космополис»)

«Я безмерно рад приветствовать Роберта Паттинсона в роли нашего нового Джеймса Бонда. Он обладает вневременной душой 007 и привносит совершенно новый дух. Я с нетерпением жду начала работы», — поделился режиссёр.

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Жизнь»)

«Мы думали, может быть, нам стоит выбрать кого-то менее известного. Но на пробах всё было настолько очевидно: он и есть Джеймс Бонд», — пересказал Безос впечатления от просмотра.

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От Седрика Диггори до Эдварда Каллена: путь к мировой славе

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»)

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Сумерки»)

«Меня завораживают персонажи, совершающие необъяснимые поступки. В их ошибках есть что-то человеческое: растерянность, абсурдность, даже комизм», — объяснял актёр в интервью The Guardian.

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Одиссея»)

Измена Кристен Стюарт, помолвка и рождение дочери

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт (Фото: кадр из фильма «Сумерки»)

«Есть вещи, с которыми я никогда не смогу смириться. Я могу простить минутное помрачение, но если человек ведёт двойную игру — нет, этого я ни понять, ни простить не могу. Знаете, я не из тех, кто позволяет себе лёгкие интрижки. Нельзя быть верным на сколько-то процентов, только на все сто. И я вправе ожидать ответной стопроцентной верности», — говорил Паттинсон об измене избранницы.

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Сьюки Уотерхаус (Фото: Instagram* / @sukiwaterhouse)

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Кто может стать новой девушкой Бонда

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Роберт Паттинсон и Зендея (Фото: кадр из фильма «Вот это драма!»)

«Не тот типаж» и слишком безопасный выбор: почему назначение Паттинсона критикуют

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Космополис»)

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Прайм-тайм»)

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Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Дьявол навсегда»)