Роберт Паттинсон стал Джеймсом Бондом: от вампира из «Сумерек» до агента 007 и волны критики
Роберт Паттинсон официально стал новым Джеймсом Бондом — и это назначение уже раскололо поклонников франшизы на два лагеря. Одни уверены, что звезда «Сумерек» и «Бэтмена» привнесёт в образ агента 007 долгожданную загадочность, другие считают выбор продюсеров слишком предсказуемым и коммерческим. Как актёр прошёл путь от подростковой славы до главной шпионской роли мирового кино и почему его кандидатура вызвала столько споров — в материале «Радио 1».
«Он и есть Джеймс Бонд»: что известно о назначении16 ноября 2026 года студия Amazon MGM официально объявила, что британский актёр Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в следующем фильме франшизы. Он сменит Дэниела Крейга, который исполнял роль агента 007 в пяти картинах, начиная с «Казино "Рояль"» 2006 года и заканчивая фильмом «Не время умирать», вышедшим в 2021-м. Сам Паттинсон назвал назначение честью и исполнением давней мечты.
«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в истории кино, и роль агента 007 — это честь, выпадающая раз в жизни. Сказать, что эта роль — исполнение моей мечты, значит ничего не сказать. Я невероятно воодушевлён этим сотрудничеством и предстоящей работой с такой потрясающей командой», — заявил актёр.Режиссёром новой картины станет Дени Вильнёв, известный по фильмам «Пленницы», «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и трилогии «Дюна». Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман, а исполнительным продюсером — Таня Лапуант.
Вильнёв не скрывал радости от выбора главного исполнителя. По его словам, Паттинсон обладает особым качеством, которое позволит сохранить узнаваемый характер Бонда и одновременно предложить зрителям новую трактовку.
«Я безмерно рад приветствовать Роберта Паттинсона в роли нашего нового Джеймса Бонда. Он обладает вневременной душой 007 и привносит совершенно новый дух. Я с нетерпением жду начала работы», — поделился режиссёр.Продюсеры также объяснили, почему остановились именно на этом актёре. Эми Паскаль и Дэвид Хейман отметили его бесстрашие в выборе ролей, самоиронию и способность постоянно меняться. По их мнению, эти качества делают Паттинсона «идеальным Бондом нашего времени».
За кулисами кастинга развернулась настоящая борьба. Как рассказал основатель Amazon Джефф Безос, окончательное решение приняли всего за три дня до официального объявления — 13 ноября. До этого большой список претендентов сократили до пяти финалистов. Каждый из них прошёл полноценные экранные пробы: актёры исполняли по три сцены в костюмах, на настоящих декорациях и вместе с другими артистами.
Безос признался, что руководство студии поначалу сомневалось, не слишком ли Паттинсон известен для этой роли. Раньше продюсеры нередко выбирали исполнителей, которые ещё не успели стать мировыми звёздами. Однако после просмотра проб сомнения исчезли.
«Мы думали, может быть, нам стоит выбрать кого-то менее известного. Но на пробах всё было настолько очевидно: он и есть Джеймс Бонд», — пересказал Безос впечатления от просмотра.Среди актёров, которых называли возможными претендентами, были Каллум Тёрнер, Джек Лоуден, Джош О’Коннор и Николас Холт. В итоге выбор пал на Паттинсона, который уже успел сыграть несколько знаковых персонажей массового кино.
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От Седрика Диггори до Эдварда Каллена: путь к мировой славеРоберт Паттинсон родился 13 мая 1986 года в Лондоне. Его отец занимался импортом американских автомобилей, мать работала в модельном агентстве. У будущего актёра две старшие сестры — Виктория и Элизабет.
В детстве Паттинсон увлекался музыкой, учился играть на гитаре и фортепиано, участвовал в любительских спектаклях. В подростковом возрасте он также пробовал себя в модельном бизнесе: снимался для молодёжных журналов и выступал в театральном сообществе Barnes Theatre Company. В свободное время играл акустические сеты в пабах.
Первую роль в кино Паттинсон получил в 2004 году — он появился в драме «Ярмарка тщеславия», хотя сцены с его участием в итоге не вошли в прокатную версию и сохранились только в DVD-релизе. В том же году актёр снялся в телефильме «Кольцо Нибелунгов».
Настоящее внимание к молодому британцу пришло после выхода «Гарри Поттера и Кубка огня» в 2005 году. Паттинсон сыграл Седрика Диггори — ученика Хогвартса, который участвует в Турнире трёх волшебников. Роль была второстепенной, но заметной: актёр быстро стал одним из молодых лиц, за которыми следили британские кинематографисты. The Times даже назвала его «британской звездой завтрашнего дня».
Однако мировой известностью Паттинсон обязан прежде всего вампирской саге «Сумерки». В 2008 году он получил роль Эдварда Каллена — загадочного и влюблённого вампира, который становится центральным персонажем истории Стефани Майер. Успех первой картины превратил актёра в кумира миллионов поклонниц. Впоследствии он вернулся к этой роли ещё в четырёх фильмах франшизы.
Популярность оказалась настолько масштабной, что Паттинсону пришлось доказывать: он способен на большее, чем романтический образ сверхъестественного красавца. С 2010-х годов актёр стал активно сниматься в независимом и авторском кино, выбирая зачастую непростых, противоречивых и даже отталкивающих персонажей. Среди таких работ — «Ровер», «Звёздная карта», «Затерянный город Z», «Хорошее время», «Девица», «Высшее общество», «Маяк», «Король Англии» и «В ожидании варваров».
«Меня завораживают персонажи, совершающие необъяснимые поступки. В их ошибках есть что-то человеческое: растерянность, абсурдность, даже комизм», — объяснял актёр в интервью The Guardian.Именно этот период помог Паттинсону изменить отношение к себе со стороны критиков. Его стали воспринимать не только как звезду подростковой франшизы, но и как актёра, готового к рискованным экспериментам. Выбор неоднозначных и далёких от коммерческих шаблонов ролей помог ему оказаться среди исполнителей, снявшихся в заметных фильмах 2010-х годов.
В 2020-е Паттинсон вновь вернулся к крупным студийным проектам. Он сыграл в научно-фантастическом триллере Кристофера Нолана «Довод», драме «Дьявол всегда здесь», а в 2022 году примерил костюм Бэтмена в фильме Мэтта Ривза. В 2025-м вышла фантастическая картина «Микки 17», а в 2026 году актёр появился в «Одиссее» Кристофера Нолана и фильме «Прайм-тайм».
В «Одиссее» Паттинсон сыграл Антиноя — одного из женихов Пенелопы и главного противника Одиссея. В третьей части «Дюны» Дени Вильнёва ему также досталась заметная роль: актёр появится в образе убийцы-перевёртыша Сцитала.
Измена Кристен Стюарт, помолвка и рождение дочериСамым обсуждаемым романом в начале карьеры Паттинсона стали его отношения с Кристен Стюарт. Актёры познакомились на съёмках «Сумерек» и в 2009 году начали встречаться. Поклонники следили за их отношениями почти так же внимательно, как за экранной историей Эдварда и Беллы.
Летом 2012 года пара оказалась в центре громкого скандала. В прессу попали фотографии Кристен с режиссёром Рупертом Сандерсом, с которым актриса состояла в отношениях вне съемочной площадки. После публичного признания в измене Паттинсон и Стюарт попытались сохранить роман, но в мае 2013 года окончательно расстались. Позже актёр довольно жёстко высказывался о неверности и подчёркивал, что не готов мириться с двойной жизнью партнёра.
«Есть вещи, с которыми я никогда не смогу смириться. Я могу простить минутное помрачение, но если человек ведёт двойную игру — нет, этого я ни понять, ни простить не могу. Знаете, я не из тех, кто позволяет себе лёгкие интрижки. Нельзя быть верным на сколько-то процентов, только на все сто. И я вправе ожидать ответной стопроцентной верности», — говорил Паттинсон об измене избранницы.
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После расставания со Стюарт актёр встречался с британской певицей Талией Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs. Их роман начался осенью 2014 года, а весной 2015-го пара объявила о помолвке. Однако до свадьбы дело не дошло: в октябре 2017 года стало известно, что отношения завершились.
С 2018 года Паттинсон состоит в отношениях с британской моделью, актрисой и певицей Сьюки Уотерхаус. В конце 2023-го пара обручилась, а в марте 2024 года у них родилась дочь. Имя ребёнка родители предпочитают не раскрывать и стараются ограждать семейную жизнь от излишнего внимания.
Семь актёров в роли Бонда: кого сменит ПаттинсонПаттинсон станет седьмым актёром, который сыграет Джеймса Бонда в официальной кинофраншизе. История агента 007 на большом экране началась в 1962 году с фильма «Доктор Ноу», главную роль в котором исполнил Шон Коннери. Он сыграл Бонда ещё в пяти официальных картинах: «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живёшь только дважды» и «Бриллианты навсегда». В 1983 году он также появился в неофициальном фильме «Никогда не говори "никогда"».
В 1969 году агента 007 сыграл Джордж Лэзенби — в фильме «На секретной службе её величества». Его сменил Роджер Мур, который дебютировал в роли Бонда в 1973 году в картине «Живи и дай умереть». Мур остается рекордсменом по количеству официальных фильмов франшизы: он появился в семи лентах. В конце 1980-х роль перешла к Тимоти Далтону, сыгравшему в «Искрах из глаз» и «Лицензии на убийство». В 1995 году новым Бондом стал Пирс Броснан. Он исполнил роль агента в четырёх фильмах, включая «Золотой глаз» и «Умри, но не сейчас».
Дэниел Крейг впервые появился в образе Бонда в «Казино "Рояль"» в 2006 году. За 15 лет он снялся в пяти фильмах, включая «Квант милосердия», «007: Координаты "Скайфолл"», «007: Спектр» и «Не время умирать». Последняя картина завершилась гибелью героя, поэтому возвращение Бонда в новой истории станет очередным перезапуском образа.
Кто может стать новой девушкой БондаПосле объявления о назначении Паттинсона зарубежные издания принялись обсуждать, кто сыграет его экранную спутницу. Пока студия не раскрывала подробностей о женских персонажах будущего фильма, поэтому речь идёт лишь о предположениях.
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Среди возможных кандидаток называют Марго Робби, которая прославилась благодаря фильмам «Волк с Уолл-стрит» и «Барби». Variety предлагает представить актрису в образе представительницы высшего общества, которая может оказаться злодейкой.
Ещё одна обсуждаемая кандидатура — Зендея. В 2026 году она уже снималась вместе с Паттинсоном в фильмах «Драма» и «Одиссея», а позднее оба актёра появятся в третьей части «Дюны». Издание предполагает, что Зендея могла бы сыграть сотрудницу британской разведки MI6.
В списках также фигурируют Эмили Блант, Аня Тейлор-Джой, Сидни Суини, Майки Мэдисон, Дева Кассель и Адриа Архона. Каждая из актрис обладает опытом в разных жанрах — от боевиков и шпионских историй до авторского кино.
Отдельно Vulture предложил неожиданную идею — вновь объединить Паттинсона и Кристен Стюарт. Звёзды «Сумерек» могли бы встретиться на экране уже в совершенно других амплуа. Стюарт ранее снималась в шпионском боевике «Ангелы Чарли» и сыграла принцессу Диану в драме «Спенсер». Впрочем, никаких подтверждений, что актрису действительно рассматривают на роль в новой бондиане, нет.
«Не тот типаж» и слишком безопасный выбор: почему назначение Паттинсона критикуютНесмотря на восторженные заявления продюсеров, назначение Паттинсона не стало единодушно принятой новостью. Уже в первые дни после объявления поклонники и обозреватели начали спорить, подходит ли актёр для роли, которая десятилетиями ассоциировалась с определённым типом мужской харизмы.
Одним из главных аргументов противников кастинга стала внешность Паттинсона и его экранный образ. Классический Бонд — уверенный в себе, элегантный, опасный и обаятельный мужчина, который одинаково убедительно выглядит в смокинге и в драке. Часть зрителей сомневается, что актёр, прославившийся ролью романтического вампира, сможет воплотить привычный образ шпиона.
Реакцию аудитории показал и The Guardian: редакция получила более 700 откликов читателей на назначение нового Бонда. Среди них оказались как восторженные отзывы, так и крайне резкая критика. Одни называли Паттинсона загадочным и необычным выбором, другие утверждали, что он недостаточно сексуален и не обладает необходимой для агента 007 героической харизмой.
Некоторые поклонники выразили недовольство тем, что студия выбрала уже состоявшуюся голливудскую звезду вместо менее известного британского актёра. Один из читателей издания назвал решение Amazon «ленивым» и слишком безопасным, а другой признался, что хотел увидеть в роли Николаса Холта.
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Вопрос вызывает и то, что Паттинсон уже связан с другим культовым персонажем — Бэтменом. Для части зрителей появление одного актёра сразу в двух знаковых образах кажется странным: они опасаются, что ассоциации с супергероем и «Сумерками» будут мешать восприятию нового Бонда.
Есть и более профессиональная претензия. Кинокритики обсуждают, не стала ли известность Паттинсона главным аргументом при выборе. В Variety решение Amazon назвали ставкой на проверенную звезду: актёр уже обладает огромной аудиторией и способен привлечь зрителей в кинотеатры. Однако именно это, по мнению скептиков, может лишить перезапуск эффекта неожиданности, который часто возникает, когда роль получает сравнительно неизвестный исполнитель.
Ещё один предмет обсуждения — возраст актёра. На момент назначения Паттинсону 40 лет. Для одних это преимущество: зрелый герой может выглядеть опытным и опасным, а не просто молодым красавцем в дорогом костюме. Другие считают, что для нового начала франшизы стоило выбрать более молодого исполнителя, который мог бы надолго закрепиться в роли.
Наконец, зрители задаются вопросом, насколько убедительно Паттинсон справится с физической стороной образа. Бондиана предполагает многочисленные трюки, драки, погони и интенсивные экшен-сцены. Актёр уже работал в боевиках и масштабных блокбастерах, но поклонникам предстоит увидеть, сможет ли он поддерживать необходимую форму на протяжении нескольких фильмов.
При этом у нового Бонда есть и влиятельные защитники. Кинокритик The Guardian Питер Брэдшоу назвал Паттинсона «изысканным выбором», отметив его способность сочетать хладнокровие, загадочность и скрытую угрозу. Некоторые зрители также считают, что именно нестандартная внешность и непредсказуемая манера игры помогут обновить привычный образ агента 007.
Пока спорить о том, каким окажется Бонд Паттинсона, можно только на уровне ожиданий: фильм ещё не вышел, а официальная дата премьеры не объявлена. Но одно уже очевидно — студия сделала ставку на актёра, который давно перестал быть просто звездой «Сумерек» и сумел построить карьеру на самых разных ролях. Теперь ему предстоит доказать, что он способен не только сыграть Бэтмена, но и стать новым лицом одной из самых известных кинофраншиз в истории.