18 ноября 2026, 11:20

Блогерша Лерчек завтра отправится в Китай на лечение

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, завтра планирует отправиться в Китай, где продолжит лечение. По словам её лечащего врача Олега Абакумова, перед выпиской из клиники ему удалось стабилизировать состояние блогерши, уменьшить сильные отёки и справиться с выраженной слабостью. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





После выписки медик эмоционально обратился к людям, которые обвиняют Лерчек в симуляции болезни. Некоторые считают, что блогерша якобы преувеличивает своё состояние, чтобы избежать уголовной ответственности.



Абакумов призвал критиков обратить внимание на то, через что сейчас проходит его пациентка. Врач подчеркнул, что Лерчек проходит химиотерапию, потеряла волосы и мышечную массу, а также сильно похудела.





«У человека нет волос, она на химиотерапии. У неё мышечная масса вообще отсутствует, вся исхудала. Улыбается, радуется каждый день жизни, ищет возможности ради своих детей. И как такое вообще вы можете писать?» — призвал врач.