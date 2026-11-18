18 ноября 2026, 11:42

Лолита получила на день рождения уникальный снимок Фаины Раневской

Лолита Милявская (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

14 ноября Лолита отметила 63-летие. Певица признаётся, что не любит просить подарки и даже запрещает окружающим поздравлять её с днём рождения. Однако в этот раз коллеги по команде решили нарушить её просьбу и подготовили для артистки особенный сюрприз.





Сотрудники подарили Лолите ранее неизвестную фотографию Фаины Раневской с автографом, адресованным подруге. По словам певицы в соцсетях, снимок существует в единственном экземпляре: такой же есть только у неё и Майкла Джексона.



Артистка призналась, что особенно дорожит этим презентом и считает его одним из самых ценных в своей жизни.





«Все подарки ценны, но есть абсолютно святые. И это первый из святых. Спасибо вам, парни», — рассказала Лолита.