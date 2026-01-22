Родила дочь Вдовиченкову, но так и не стала его женой: все тайны Ольги Филипповой. Почему ей пришлось обратиться к психологу?

22 января 2026, 13:46

Ольга Филиппова (фото: Telegram @olga_filippova_official)

Ольга Филиппова проснулась знаменитой после главной роли в фильме «Кармен», но слава оказалась мимолетной и обернулась для актрисы затяжной депрессией. Добавила ярких красок в тяжёлый период лишь «новая любовь» – бурный десятилетний роман со звездой «Бригады» Владимиром Вдовиченковым. Однако отношения закончились болезненным разрывом и тайнами в личной жизни. Подробнее о биографии звезды, которая 23 января отметит 49-летие, – в материале «Радио 1».





Содержание Становление Ольги Филипповой: от железнодорожного колледжа до первых ролей «План-кинжал» Вдовиченкова: бурный роман, рождение дочери и несостоявшееся предложение Кризис в отношениях и расставание Филлиповой и Вдовиченкова «Триумф новой влюблённости»: скандальный разрыв и появление Елены Лядовой Тайный возлюбленный и «просто дружба» с Алексеем Макаровым Воспитание дочери и обращение к психологу

Становление Ольги Филипповой: от железнодорожного колледжа до первых ролей

«Но меня тогда сбила с толку первая любовь: я вдруг потерялась, не была уверена в своих силах. В результате мама уговорила меня пойти хоть куда-нибудь — так я попала в Московский колледж железнодорожного транспорта, где со мной произошла странная вещь… Я отучилась два года, и уже на последнем семестре меня вдруг пронзила мысль: „Мне здесь не место!“» — вспоминала актриса.

Ольга Филиппова (фото: Telegram @olga_filippova_official)

«План-кинжал» Вдовиченкова: бурный роман, рождение дочери и несостоявшееся предложение

«Три месяца работы меня буквально разрывало от счастья! И потом я года полтора была в жуткой депрессии… Просто не могла вернуться из той, киношной реальности… И наконец случилось то, что вывело меня из ступора. Правда, не долгожданная роль, а новая любовь», — признавалась актриса.

«Володя явно привык добиваться своего и быстренько провернул свой план-кинжал. При этом было очевидно, что влюбился он с первого взгляда. Я же поймала себя на ответном чувстве только месяца через два», — откровенничала Филиппова.

Кризис в отношениях и расставание Филлиповой и Вдовиченкова

Ольга Филиппова (фото: Telegram @olga_filippova_official)

«Я вообще во время ссор предпочитала молчать. Только в особых случаях, когда проблемы во мне накапливались, открывала рот — и в эти моменты уже молчал Володя, потому что в гневе я страшна», — рассуждала актриса.

«Все мужчины ревнуют жен к детям. Сейчас размышляю: может, именно тогда я начала что-то упускать в наших отношениях», — ломала голову Филиппова.

«Триумф новой влюблённости»: скандальный разрыв и появление Елены Лядовой

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Конечно, о том, что в нашей истории появилась третья сторона, я узнала задолго до Каннского фестиваля. Актерский мир тесен… А Вова и не пытался прятать свои отношения, что, безусловно, меня задевало… Но объятия на красных дорожках, триумф новой влюбленности… Это было уже слишком! Тогда я думала: неужели Вова не понимает, что причиняет мне боль?» — с горечью отмечала Филиппова.

Тайный возлюбленный и «просто дружба» с Алексеем Макаровым

«Я не буду подробно рассказывать о нем. Сохраню тайну. Он не из мира кино… Я люблю своего нынешнего мужчину».

«Я сейчас одна уже около полугода. У меня были длительные отношения, они закончились. Но такого нет, чтобы я страдала по этому поводу… мне нужна эта пауза», — объясняла она.

Воспитание дочери и обращение к психологу

Ольга Филиппова с дочерью Вероникой (фото: Telegram @olga_filippova_official)

«Папа участвует в жизни Вероники, насколько может, они хорошо общаются, созваниваются, в кино ходят… Вижу, что дочери очень нужно общение с папой», — комментировала актриса.

«Было тяжело, я не справлялась, и Вероника тоже. Нашли хорошего психолога, и это был удачный опыт… Сначала дочь посещала специалиста, а потом и я. Я даже пожалела, что раньше не обратилась к нему со своими проблемами», — вспоминала Филиппова.