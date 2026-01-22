Родила дочь Вдовиченкову, но так и не стала его женой: все тайны Ольги Филипповой. Почему ей пришлось обратиться к психологу?
Ольга Филиппова проснулась знаменитой после главной роли в фильме «Кармен», но слава оказалась мимолетной и обернулась для актрисы затяжной депрессией. Добавила ярких красок в тяжёлый период лишь «новая любовь» – бурный десятилетний роман со звездой «Бригады» Владимиром Вдовиченковым. Однако отношения закончились болезненным разрывом и тайнами в личной жизни. Подробнее о биографии звезды, которая 23 января отметит 49-летие, – в материале «Радио 1».
Становление Ольги Филипповой: от железнодорожного колледжа до первых ролей
Будущая актриса, при рождении Ольга Шмойлова, появилась на свет 23 января 1977 года в подмосковном Долгопрудном в простой семье: отец был шофёром, мать — бухгалтером. С детства будучи творческой натурой, она мечтала о сцене, пела в церковном хоре и окончила музыкальную школу, грезя о «Гнесинке». Однако планы спутала влюблённость.
«Но меня тогда сбила с толку первая любовь: я вдруг потерялась, не была уверена в своих силах. В результате мама уговорила меня пойти хоть куда-нибудь — так я попала в Московский колледж железнодорожного транспорта, где со мной произошла странная вещь… Я отучилась два года, и уже на последнем семестре меня вдруг пронзила мысль: „Мне здесь не место!“» — вспоминала актриса.
Оставив колледж, она всё же поступила в желанный вуз, блеснув на вступительных экзаменах красивым платьем и причёской. Мастер Григорий Гурвич дал ей полгода испытательного срока, но уже на втором курсе студентка блистала в театре-кабаре «Летучая мышь», а позже окончательно поняла, что хочет быть актрисой. В школьные годы Ольга чувствовала себя «гадким утёнком» и комплексовала, но, заметив внимание мальчиков, пошла в школу моделей. При росте 174 см и весе 54 кг худышку с радостью приняли, и модельный бизнес помог ей обрести уверенность в себе.
«План-кинжал» Вдовиченкова: бурный роман, рождение дочери и несостоявшееся предложение
В начале нулевых Ольга, взявшая псевдоним Филиппова, подрабатывала моделью и снималась в массовках. Всё изменила главная роль в драме «Кармен» в 2003 году.
«Три месяца работы меня буквально разрывало от счастья! И потом я года полтора была в жуткой депрессии… Просто не могла вернуться из той, киношной реальности… И наконец случилось то, что вывело меня из ступора. Правда, не долгожданная роль, а новая любовь», — признавалась актриса.
На одном из показов фильма она увидела Владимира Вдовиченкова, но он её тогда не заметил. А месяц спустя актёр сам подошёл к ней в ресторане. Отношения развивались стремительно: Владимир поставил Ольгу перед фактом, что они должны съехаться. Через три дня она уже была у него.
«Володя явно привык добиваться своего и быстренько провернул свой план-кинжал. При этом было очевидно, что влюбился он с первого взгляда. Я же поймала себя на ответном чувстве только месяца через два», — откровенничала Филиппова.
В первые месяцы уже трижды бывший женатым Вдовиченков много раз предлагал пожениться, но Ольга не воспринимала это всерьёз из-за отсутствия романтичной обстановки, кольца и ресторана. Она отшучивалась, ожидая красивого жеста. Со временем он перестал говорить о браке, и даже когда актриса сообщила о беременности, заветных слов не последовало. Гордая Ольга не стала настаивать. В итоге дочь Вероника родилась в гражданском браке, а в подарок Филиппова получила от возлюбленного роскошный BMW.
Кризис в отношениях и расставание Филлиповой и Вдовиченкова
Отношения длились десять лет. В первый год пара часто ссорилась, Ольга даже собирала вещи и уезжала, но Владимир всегда её возвращал.
«Я вообще во время ссор предпочитала молчать. Только в особых случаях, когда проблемы во мне накапливались, открывала рот — и в эти моменты уже молчал Володя, потому что в гневе я страшна», — рассуждала актриса.
Сначала Вдовиченков был очень ревнив и хотел запретить ей работать, но со временем смирился. Затем ревновать начала уже Ольга, когда у мужа появились поклонницы. С рождением ребёнка все её силы ушли на дочь.
«Все мужчины ревнуют жен к детям. Сейчас размышляю: может, именно тогда я начала что-то упускать в наших отношениях», — ломала голову Филиппова.
Кризис совпал со съёмками в сериале «Райские яблочки», где Ольге досталась одна из главных ролей. Она впервые почувствовала холодок со стороны гражданского мужа и, желая выяснить отношения, заявила, что не станет его держать, если он захочет уйти. Некоторое время спустя Владимир съехал, но потом вернулся. Когда он уехал на съёмки «Левиафана», они часто созванивались, и казалось, всё наладилось. Но по возвращении его «как подменили». Ольга связала это с творческим кризисом и уехала отдыхать с дочерью. Вернувшись, она обнаружила, что его вещей в квартире нет.
«Триумф новой влюблённости»: скандальный разрыв и появление Елены Лядовой
Разрыв был болезненным и полным обид. Бывший не оставил даже записки, а вскоре появился на Каннском фестивале с коллегой по «Левиафану» Еленой Лядовой, которая впоследствии стала его четвёртой женой.
«Конечно, о том, что в нашей истории появилась третья сторона, я узнала задолго до Каннского фестиваля. Актерский мир тесен… А Вова и не пытался прятать свои отношения, что, безусловно, меня задевало… Но объятия на красных дорожках, триумф новой влюбленности… Это было уже слишком! Тогда я думала: неужели Вова не понимает, что причиняет мне боль?» — с горечью отмечала Филиппова.
Позже Вдовиченков в интервью называл Лядову «богиней».
Тайный возлюбленный и «просто дружба» с Алексеем Макаровым
После разрыва актрисе приписывали роман с Алексеем Макаровым, в компании которого она неоднократно появлялась на публике. Ольга говорила, что их связывает только дружба, но многие предполагали, что она лукавит. Впрочем, вскоре актёр появился с другой женщиной.
В 2019 году на передаче «Судьба человека» Филиппова призналась, что влюблена:
«Я не буду подробно рассказывать о нем. Сохраню тайну. Он не из мира кино… Я люблю своего нынешнего мужчину».
Однако позже выяснилось, что эти длительные отношения тоже закончились.
«Я сейчас одна уже около полугода. У меня были длительные отношения, они закончились. Но такого нет, чтобы я страдала по этому поводу… мне нужна эта пауза», — объясняла она.
Воспитание дочери и обращение к психологу
Сейчас Ольга Филиппова воспитывает дочь Веронику, которая очень похожа на неё. Владимир Вдовиченков старается участвовать в жизни девочки.
«Папа участвует в жизни Вероники, насколько может, они хорошо общаются, созваниваются, в кино ходят… Вижу, что дочери очень нужно общение с папой», — комментировала актриса.
Когда у девочки начался переходный возраст, она сама попросилась к психологу. Ольга отнеслась к этому скептически: «Да какой психолог? Мы сами не справимся, что ли?» Но в итоге согласилась.
«Было тяжело, я не справлялась, и Вероника тоже. Нашли хорошего психолога, и это был удачный опыт… Сначала дочь посещала специалиста, а потом и я. Я даже пожалела, что раньше не обратилась к нему со своими проблемами», — вспоминала Филиппова.
Также Ольга продолжает сниматься в кино. Ежегодно выходит не более двух картин с её участием, однако любимое дело она не оставляет. В 2026 году на телеканале НТВ состоится премьера детективного сериала «Пять минут тишины. Леса и реки» с Романом Курцыным в главной роли. Филиппова предстанет в нём в роли Зои Черных.