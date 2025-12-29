«Просто не могла встать»: Саша Савельева рассказала, как её праздник закончился больницей

29 декабря 2025, 22:57

Саша Савельева оказалась под капельницей после дня рождения

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

42-й день рождения Саши Савельевой обернулся для певицы серьёзным недомоганием. Уже на следующий день после праздника артистке стало настолько плохо, что ей потребовалась медицинская помощь и капельницы. Об этом она рассказала подписчикам в личном блоге.