«Просто не могла встать»: Саша Савельева рассказала, как её праздник закончился больницей
42-й день рождения Саши Савельевой обернулся для певицы серьёзным недомоганием. Уже на следующий день после праздника артистке стало настолько плохо, что ей потребовалась медицинская помощь и капельницы. Об этом она рассказала подписчикам в личном блоге.
Савельева отметила, что ужин в ресторане прошёл спокойно, хотя аппетит у неё был минимальный. Однако утром состояние резко ухудшилось: поднялась температура выше 38 градусов, появилась сильная слабость. Певица сделала тесты на вирусы и обратилась к врачу в онлайн-формате.
Диагноз подтвердился — у артистки выявили грипп. По её словам, несколько дней она практически не вставала с постели, так как физически не могла этого сделать. Врачи назначили курс лечения, в том числе капельницы.
Сейчас состояние Савельевой постепенно улучшается. Певица призналась, что чувствует себя заметно лучше и рассчитывает полностью восстановиться в ближайшие дни.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России