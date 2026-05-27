Родила от женатого и вскружила голову зятю Михалкова: как Ксения Раппопорт разрушила три семьи, но так и не стала счастливой
В ней есть тайна, холодная элегантность и лёгкая отстранённость. Ксения Раппопорт создала на экране и в жизни образ, совершенно непохожий на типаж типичной селебрити. Её путь — это сплав виртуозного мастерства, отмеченного Кубком Вольпи в Венеции, и личной истории, полной драматизма. Что скрывается за безупречной внешностью одной из самых закрытых звёзд российского кино и почему личная жизнь народной артистки до сих пор будоражит публику, читайте в материале «Радио 1».
Как петербурженка покорила ВенециюДетство Ксении прошло в Ленинграде, в атмосфере интеллигентной семьи, где гармонично переплелись любовь к искусству и спорту. Мысль посвятить себя актёрской профессии возникла в 15 лет — сразу после съёмок в картине Дмитрия Астрахана «Изыди!». Однако путь к ней оказался непростым: из-за постоянных сомнений Ксения четырежды прерывала учёбу в театральной академии, но всё же получила диплом в 2000 году. Вскоре артистку приняли в стажёрскую группу МДТ, где под руководством Льва Додина коренная петербурженка успешно дебютировала в роли Нины в «Чайке». Настоящий поворот в карьере случился благодаря Италии: в 2006 году Джузеппе Торнаторе доверил ей главную роль в триллере «Незнакомка». Ксения в сжатые сроки освоила язык, а картина принесла исполнительнице первую международную премию «Давид ди Донателло». Этот успех открыл дорогу к Венеции: в 2008 году Раппопорт стала первой россиянкой, которая вела церемонию открытия кинофестиваля, а год спустя завоевала Кубок Вольпи за работу в фильме «Двойное время». Так, преодолев ранние сомнения и тернистый старт, Ксения прочно утвердилась в статусе одной из самых узнаваемых российских актрис в Европе.
Отмена спектаклей и критика РоссииСценический путь Раппопорт неразрывно связан с МДТ, где роли Елены Андреевны в «Дяде Ване» и Леди Мильфорд в «Коварстве и любви» принесли ей престижные премии «Золотой софит» и Станиславского. Театральные достижения органично продолжились в кино: за работы в сериале «Ликвидация», фильме «Юрьев день» и мелодраме «Два дня» актриса удостоилась сразу трёх «Золотых орлов», подтвердив свой профессиональный уровень и за пределами театральных подмостков.
Помимо творчества, Раппопорт известна активной благотворительной деятельностью: она долгое время возглавляла попечительский совет фонда помощи детям с буллёзным эпидермолизом «Дети-бабочки». Однако её негативные высказывания о России повлекли за собой профессиональные ограничения: был отменён ряд спектаклей с участием Ксении, а сама актриса выведена из составов губернаторского совета по культуре Петербурга и нескольких попечительских советов.
Вихрь личных драмУтонченная аристократичность сценического образа артистки резко контрастирует с бурными пересудами, окружающими личную жизнь исполнительницы. Всё началось с раннего замужества — избранником Ксении стал бизнесмен Виктор Тарасов. В 1994 году у пары родилась дочь Аглая, впоследствии продолжившая актёрскую династию и добившаяся известности. Развод не разрушил связь отца с наследницей, а с бывшим мужем Раппопорт сумела сохранить тёплые, дружеские отношения. Последующие романы матери Аглаи окутаны слухами, которые она сама никогда подробно не комментировала, лишь усиливая ореол тайны вокруг своей персоны. Ходили разговоры о короткой, но страстной связи с режиссёром Эдуардом Бояковым, состоявшим на тот момент в браке. Однако главной любовной историей артистки стал длительный роман с актёром Юрием Колокольниковым, знакомым широкой публике по «Игре престолов». Их отношения завязались, когда ведущий ещё не был свободен.
В 2011 году у пары родилась дочь Софья, но рождение ребёнка не уберегло союз — в 2015 году они расстались. Казалось, судьба подарила ей тихое женское счастье в браке с московским ресторатором Дмитрием Борисовым. В 2016 году они тайно поженились, но уже спустя три года супруги разошлись. В 2022 году объективы папарацци выхватили актрису в компании режиссёра Резо Гигинеишвили — экс-супруга Надежды Михалковой, — и копилка слухов пополнилась очередной главой нового романа.
Сегодня Ксения Раппопорт продолжает жить активной творческой жизнью. Главным событием весны стал дебют артистки на сцене легендарного театра «Гешер» в новой постановке Авдотьи Смирновой «Не тот свет». Спектакль с большим успехом прошёл в Тель-Авиве и США, а 25–26 мая его смогли увидеть и зрители в Риге.